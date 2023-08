Die Aktie des Unternehmens Rheinmetall ist seit Anfang April in eine Konsolidierungsphase eingetreten und hat dabei einen Rückgang von mehr als 17% verzeichnet. Nach einer Abschwächung bis auf 232,80 Euro beginnt der DAX-Titel jedoch seit Juni wieder an Stärke zu gewinnen. Trotz volatiler Entwicklungen in den vergangenen Wochen und vereinzelter Rückschläge, tendiert das Momentum nun erneut zugunsten der Bullen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...