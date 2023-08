Die Aktie von PayPal hat in den letzten Monaten eine bemerkenswerte Performance hingelegt. Sie schloss mit 66,73 US-Dollar am Ende Juni und stieg im Laufe des Julis bis auf 76,54 Dollar an - ein erheblicher Anstieg um 15 Prozent. Im August allerdings korrigierte der Preis der PayPal-Aktien wieder auf 75,38 Dollar. Eine endgültige Entscheidung über die zukünftige Kursrichtung wird voraussichtlich erst am späten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...