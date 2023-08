Hier genau jetzt positionieren? Kurz vor Rallyemodus mit fast 600 % Upside bis zum jüngsten Hoch

Anzeige / Werbung

Bei dieser Aktie handelt es sich um einen in unseren Augen wirklich heißen Turnaroundkandidaten mit einem potenziellen "Riesenhebel" von fast 600 % bis zum jüngsten Hoch.

Warum man hier gerade und genau jetzt die jetzt noch vorliegende "Ruhe" für sich nutzen, eine Position ins Depot legen und einfach nur ein bisschen zuwarten sollte. Wir meinen: Diese große Turnaroundchance will man jetzt nicht einfach liegen lassen, sondern sie besser realisieren und somit potenziell auch maximal profitieren.

Nahe dem Allzeittief investieren und am Hoch wieder verkaufen, und das alles vielleicht sogar binnen weniger Wochen und mit einem Hebel von fast 600 %? Klingt zu schön um wahr zu sein? - Nun, dieses Szenario könnte allerdings absolut wahr werden, und zwar in der Tat schon in den nächsten Tagen und Wochen. Und es gibt in unseren Augen zahlreiche und sehr gute Gründe, warum man genau jetzt bei dieser Aktie dabei sein will, bevor sie sich schon sehr zeitnah wieder zum Hot Stock der Community entwickeln könnte.

Diese Aktie legte einst eine absolute Megarallye hin. Der Markt spekulierte auf einen Produktlaunch, der potenziell einschlagen könnte, wie eine Bombe, und dies aus vielen starken und sehr wohl überzeugend klingenden Gründen und mit Rückenwind einer der erfolgreichsten Popmusiker aller Zeiten, der zu den Mitgründern dieses Unternehmens zählt. Der Aktienkurs dieses Unternehmens markierte 2021 ein Hoch von 13,20 €. Doch der Produktlaunch verzögerte sich, News gab es so gut wie keine. Nun, viele News gab es auch in diesem Jahr nicht, aber klare Ankündigungen, die uns darauf spekulieren lassen, dass es bald richtig losgehen könnte, und es in Hinblick des "Kursverfalls" der letzten zwei Jahre und dem aktuellen Stand, dass sich die Aktie am Allzeittief befindet, einen wahrhaftigen "Mega-Turnaround" geben könnte. Ein Grund, warum man gerade jetzt einsteigen will, ist unseres Erachtens auch, dass der Tiefpunkt gefunden zu sein scheint und der Kurs gerade bereits zu drehen beginnt. Exakt den richtigen Einstiegszeitpunkt zu erwischen, dies könnte jetzt gelingen.

Heißer Turnaroundkandidat mit Riesenhebel von fast 600 % bis zum Hoch

- Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Paying Client Stride/bettermoo(d)) -

bettermoo(d) Food Corp*

WKN: A3D8PP

Börsenplätze: Frankfurt, Tradegate u.a. (Deutschland), CSE (Kanada, Heimatbörse)



COOLE SACHE: MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!

Diesem Unternehmen will das gelungen sein, woran viele der Lebensmittelriesen bislang gescheitert sind, eine Kuhmilchalternative anzubieten, die nicht nur geschmacklich dem Original verblüffend nahe kommt, sondern auch nährtwerttechnisch nicht schlechter dasteht und keine gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe hat. Das von einem durch Laktoseintoleranz geplagten Entrepreneur, der schon andere Unternehmen von 0 auf über 100 Mio. Dollar Bewertung gebracht hat, und dem kanadischen Popstar Bryan Adams gegründeten Unternehmen scheint im Grunde alles zu haben, was es für einen großen Markterfolg braucht, eine international einmalige und konkurrenzlose Produktinnovation, Unterstützung von Risikokapitalgebern (das Unternehmen hat viele Millionen eingesammelt) und eine unvergleichbar krasse Reichweite.

Zum Team von bettermoo(d)* (WKN: A3D8PP) gehören nicht nur Gründungsmitglied Bryan Adams, sondern auch zwei InfluencerInnen, die auf TikTok, Instagram, YouTube & Co eine massive Reichweite haben. - Wir sprechen hier in der Tat von international rund 30 Mio. Menschen, die voraussichtlich allesamt ziemlich parallel erfahren dürften, wenn dieses Unternehmen sein erstes Produkt, eine Kuhmilchalternative, die dank einer rein natürlichen und pflanzlichen Formel, die u.a. auch aus Wiesenkräutern besteht, den Geschmack der weltweiten besten Alpenmilch simulieren soll, launcht. Dieser wurde für Angang September, also schon in wenigen Wochen, angekündigt.

Deal mit führendem Vertriebsgiganten der Branche für Produktlaunch im September gesichert

Die Marke bettermoo(d)* (WKN: A3D8PP) ist im optischen Erscheinungsbild definitiv skandinavisch angehaucht und alles scheint für einen durchschlagenden Markenlaunch zu sprechen, so hat das Unternehmen in seinem Heimatland Kanada zig tausende Vorbestellungen von KonsumentInnen. Auf einer Messe für VerbraucherInnen im heimischen Vancouver, wo man das Produkt bereits probieren konnte, wurde der Stand des Unternehmens förmlich überrannt, die Social-Media-Kanäle zeigten begeisterte Menschen in allen Alterskategorien. Im Frühjahr diesen Jahres meldete das Unternehmen noch im Vorfeld der Ersteinführung des sog. Moodrinks, der für September angekündigt wurde, einen Deal mit dem führenden nationalen Vertriebsgiganten der Branche, der auch Unternehmen wie Coca-Cola oder Nestlé repräsentiert. Was glauben Sie, für wie vielversprechend der Vertriebsgigant, ein absoluter Branchenprofi, der seit 1929 am Markt ist und weltweit über 20.000 MitarbeiterInnen beschäftigt, die Lage für bettermoo(d) und dessen Produkte einschätzt, wenn man schon im Vorfeld des Markenlaunchs eine Partnerschaft eingeht!? - Ein besseres Zeugnis für gigantisches Potenzial könnte es unseres Erachtens kaum geben.

Kein Wunder, ist die Nachfrage schon jetzt groß, ist es dem Unternehmen gelungen, ein wirkliches "All-Purpose"-Produkt zu kreieren, das sich sowohl zum Kochen, Backen oder auch für den Cappuccino eignen soll, und im Gegensatz zu den meisten Produkten auf dem Markt auch wirklich pur ein Shootingstar werden könnte. Zum bettermoo(d)-Team gehören übrigens auch ein ehemaliger Coca-Cola-Topmanager und jene Vertriebsprofis, die erst jüngst einem anderen Startup verholfen haben sollen, seine Produkte in die Regale von Whole Foods, Costco, Walmart und anderen großen Supermarktketten zu platzieren und somit für hohe Millionenumsätze sorgte. Nach langer Wartezeit könnte nun also bald der Tag der Ernte kommen, und dieser könnte für jetzt noch frühentschlossene AnlegerInnen ganz besonders toll ausfallen. Dass wir in den nächsten Tagen und Wochen einiges von bettermoo(d) hören und sehen werden, das steht für uns außer Frage. Und gerade deshalb halten wir es für strategisch intelligent, sich jetzt, wo die Aktie noch nahe dem Allzeittief notiert, eine Position ins Depot zu legen.

Final Countdown: Der große Tag kommt zum Ende der Sommerferien

Wir sehen jetzt also die wirklich entscheidende Phase für gewinnfreudige und mutige AnlegerInnen, die auf einen potenziell enorm großen Hebel setzen, auf den Markt zukommen: Das Finale vor dem großen Produktlaunch einer internationalen Innovation in einem stark wachsenden Multimilliardenmarkt. Fakt ist: Mischt dieses Unternehmen auch nur ansatzweise oben mit, dann sprechen wir wahrhaftig von einem potenziellen Milliardenkonzern. Der Lohn für eine jetzt erhöhte Risikobereitschaft könnte sich folglich extrem bezahlt machen, liegt die aktuelle Bewertung des Unternehmens nämlich bei gerade einmal knapp 22 Mio. Euro. Nur mal, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was aktuell in dieser Branche läuft, nämlich eine Transformation: Die Großmolkerei Danone beispielsweise hat schon 2021 das erste ihrer Werke komplett auf Hafermilch umgestellt. Der große Platzhirsch der Branche ist mit einem hohen zweistelligen Milliardenbetrag bewertet und meldete zuletzt wieder Top-Zahlen. Und Plant-Based wird jetzt immer wichtiger, so hat Danone beispielsweise keine Kosten und Mühen gescheut, als man das Unternehmen Whitewave Foods für über 11 Mrd. Euro übernahm, um sich die Marke Alpro, bekannt für ihre Milch- und Joghurtalternativen, zu sichern. Während bettermoo(d) unter Mainstream-Investoren aktuell noch völlig unbekannt ist, man notiert an einem Börsennebenschauplatz, der Canadian Securities Exchange, die vorwiegend Microcap-Companies einen Handelsplatz gibt, kann man hier bei einer Bewertung einsteigen, die gemessen am Marktpotenzial extrem klein erscheint. Dass es sich bei bettermoo(d) um eine gerade im Microcap-Segment nicht selten gesehene Luftnummer handelt, ist wohl in Anbetracht der involvierten Leute mehr als unwahrscheinlich. Dass die Bewertung dieses Unternehmens hingegen bei einem Markterfolg auf ein Vielfaches der aktuellen Bewertung steigen wird, das wiederum dürfte sehr wahrscheinlich sein.

Wir glauben, dass die Aktie von bettermoo(d)* (WKN: A3D8PP) schon im Herbst zu den absoluten Top-Performern der internationalen Börsenplätze gehören und potenziell mit sogar hohen prozentual dreistelligen Zugewinnen als großer Gewinner der Branche gefeiert werden wird.

Auch ein Börsengang von bettermoo(d)* (WKN: A3D8PP) (von Kanada an die Seniorbörse) in New York schließen wir nicht aus, eine entsprechende Andeutung erfolgte nämlich nahezu schon fast klammheimlich zwischen den Zeilen in einer Meldung vom 8. März. Geht das Unternehmen tatsächlich an die NYSE oder Nasdaq, dann dürfte in unseren Augen außer Frage stehen, dass dem Unternehmen mit einem doch extrem bekannten Gründungsmitglied sehr große Aufmerksamkeit zuteil werden sollte, war der Medienaufschrei schon sehr groß, als Adams Engagement bei der damals noch privaten Gesellschaft bekannt wurde.

"bettermoo(d)'s awesome team is looking forward to finally launching its highly anticipated Moodrink which got tremendous feedback when we first unveiled our formula at one of Canada's leading plant-food-exhibitions. We, as a Company, are not only committed to creating significant shareholder value but also better products for a better you. I can't wait to enter this upcoming and very exciting phase of building our Company towards becoming a leading market player in the industry" - Nima Bahrami, der neue CEO der börsennotierten bettermoo(d)

Innovation mit Milliardenpotenzial

Getreu dem Firmenclaim "What A Cow Eats and A Human Needs" (Was die Kuh frisst und der Mensch braucht) hat sich bettermoo(d)* (WKN: A3D8PP) zum Ziel gesetzt, Alternativen zu Kuhmilchprodukten zu entwicklen und zu vermarkten, die sowohl für den Menschen als auch für den Planeten gut sind, wobei man aus der Masse deutlich heraussticht, will man eine international einzigartige Formel entwickelt haben, welche den Markt revolutionieren könnte, simuliert man mit einer - und das soll betont sein - rein pflanzlichen und natürlichen Mixtur - den guten Geschmack der besten Alpenmilchregionen. Plump gesagt: Man übernimmt quasi die Arbeit der Kuh bei dien Wiesenpflanzen, die für einen wirklich leckeren Kuhmilchgeschmack bei Milch, Joghurt, Butter oder Käse verantwortlich sind. Auch verschiedene Käsesorten mit der bettermoo(d)-Formel sollen bereits entwickelt sein, so eine Frischkäse-, Parmesan- und Camembertalternative.

Dank vieler Millionen Investment und einer mehrjährigen Entwicklungsphase soll dem während der Pandemie gegründeten Unternehmen gelungen sein, einen wirklich einzigartigen Geschmack in Milchalternativen zu erzeugen, der schon bei der Präsentation auf einer großen Fachmesse das Publikum absolut überzeugt haben soll. Wir glauben, dass in den nächsten Wochen und Monaten auch die Depotperformance der Aktie überzeugen wird und meinen, dass man sich jetzt noch frühzeitig eine Position in der Aktie von bettermoo(d)* (WKN: A3D8PP) ins Depot legen sollte.

O-Ton des bettermoo(d)-Gründers Nima Bahrami: "Dies ist die spannendste Zeit seit der Entwicklung dieser bahnbrechenden Formulierung. Wir glauben, dass wir ein Produkt entwickelt haben, das die Branche revolutionieren wird.

Und was sagt der der kanadische Popstar Bryan Adams zum "Moodrink"? - HIER zum Video:

Im YouTube-Thumbnail zu sehen: Der bettermoo(d)-Gründer und CEO Nima Bahrami (Mitte) mit Social-Media-Star Armen Adamjan alias "Creative Explained" (links; zig Millionen Follower) und Pop-Legende Bryan Adams

(c) bettermoo(d)/Quelle: YouTube

Informieren Sie sich selbst über die bettermoo(d) (WKN: A3D8PP):

Webseite: www.bettermoo.com/

Filings von bettermoo(d) Food (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

HIER geht es zum Aktienkurs der bettermoo(d) Food Corp.

Mit besten Empfehlungen

Ihr inult-Team

www.inult.com

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von inult für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmens Bettermoo(d) Food Corp. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Bettermoo(d) Food Corp. und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Bettermoo(d) Food Corp. einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Stride Publishing bzw. Bettermoo(d) Food Corp. und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Bettermoo(d) Food Corp. im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmens Blender Bites zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Blender Bites und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Blender Bites einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Blender Bites und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Blender Bites im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von inult ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens.

- Werbung/Marketingmitteilung -

Enthaltene Werte: CA08772W2076