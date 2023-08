Emittent / Herausgeber: Golding Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Fonds

Golding Capital Partners GmbH: Golding verkündet First Closing seines aktuellen Secondaries-Fonds bei über 170 Mio. Euro



02.08.2023 / 09:01 CET/CEST

PRESSEINFORMATION



Golding verkündet First Closing seines aktuellen Secondaries-Fonds bei über 170 Mio. Euro Golding setzt seine erfolgreiche Secondaries-Strategie im Bereich Small- und Mid-Cap Buyout Secondaries fort

Attraktive Entwicklung des Fonds: Mit fünf abgeschlossenen Transaktionen ist der Fonds bereits zu einem Drittel abgerufen und hat die J-Kurve frühzeitig durchlaufen

Breites Netzwerk und langjährige Erfahrung ermöglichen attraktive Investments und eine weit fortgeschrittene Pipeline in einem außergewöhnlich günstigen Marktumfeld München, 2. August 2023 - Golding Capital Partners, einer der führenden unabhängigen Asset-Manager für Alternative Investments in Europa, hat für seinen Fonds "Golding Secondaries 2022" zum ersten Closing Kapitalzusagen in Höhe von 172 Millionen Euro erhalten. 85 Prozent Bestands- und 15 Prozent Neukunden haben den Fonds gezeichnet, mit dem Golding seine Erfolgsgeschichte im Bereich der Sekundärmärkte seit 2012 nahtlos fortsetzt. Der Vorgängerfonds "Golding Secondaries 2019" schloss zuletzt Ende 2021 bei rund 280 Millionen Euro deutlich über dem angestrebten Zielvolumen. Fokus auf Qualität, Diversifikation und Resilienz "In der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Investoren spüren wir die Wertschätzung für unsere bisherige sehr stabile Erfolgsbilanz mit einer IRR von mehr als 30 Prozent bei gleichzeitig nullprozentiger Verlustrate sowie unsere Expertise, die wir in den letzten zehn Jahren im Bereich Secondaries aufgebaut haben. Den anhaltenden Erfolg führen wir auf unsere Strategie zurück, ohne zusätzliches Fremdkapital qualitativ hochwertige Portfolios von erstklassigen GPs zu erwerben, die auch im derzeit volatilen Marktumfeld mit einem stabilen operativen Wachstum und dem Ausblick auf attraktive Exits glänzen", sagt Hubertus Theile-Ochel, Geschäftsführer bei Golding. Der "Golding Secondaries 2022" bietet mit einem Zielvolumen von 500 Millionen Euro Investitionen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus mehr als 100 Small- und Mid-Cap-Unternehmen vorwiegend aus Europa. Zu den Zielsektoren gehören hochprofitable und resiliente Branchen mit starkem Wachstumspotenzial unter anderem aus den Bereichen Dienstleistungen, IT und Kommunikation. Günstige Marktphase für Secondaries Der Wettbewerb um Investitionen in Small- und Mid-Cap Buyout Secondaries bleibt weiterhin begrenzt und Bestandsinvestoren stehen zunehmend unter Liquiditäts- und Überallokationsdruck. Um diese außergewöhnlich günstige Marktsituation zu nutzen, hat Golding bereits Anfang des Jahres mit Seed-Kapital des Fonds erste Investitionen getätigt. "Es werden qualitativ sehr hochwertige Portfolios über klassische LP-Transaktionen veräußert und Fondsmanager nutzen den Sekundärmarkt, um über Continuation Vehicle ihre erfolgreichsten Unternehmen länger und mit mehr Kapital unterstützen zu können. Beispielsweise haben wir Anteile an zwei Fonds eines etablierten paneuropäischen GPs mit zweistelligen Wachstumsraten zu außerordentlich attraktiven Abschlägen erworben. Auch für die kommenden Monate ist unsere Deal-Pipeline gut gefüllt", so Richard Wilmes, Managing Director und Head of Secondaries bei Golding. "Das schnelle Verlassen der J-Kurve und die rasche Umsetzung der ersten fünf Transaktionen sind der Beleg für eine vielversprechende Strategie. Die Sekundärmarkt-Transaktionen werden mit Partnern realisiert, mit denen wir seit langem verlässlich kooperieren. Unsere Anleger profitieren dabei wie gewohnt von unserem akribischen Due-Diligence-Prozess und der konsequenten Einhaltung unserer ESG-Kriterien", so Dr. Matthias Reicherter, Geschäftsführer und Chief Investment Officer bei Golding. Über Golding Capital Partners GmbH Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset-Manager in Europa für Alternative Investments mit Fokus auf die Anlageklassen Infrastruktur, Private Credit, Private Equity, Secondaries und Impact. Mit einem Team von mehr als 200 Mitarbeitern an den Standorten München, London, Luxemburg, Mailand, New York, Tokio und Zürich unterstützt Golding Capital Partners institutionelle und professionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von rund 14 Milliarden Euro. Zu den mehr als 230 Investoren zählen Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices, kirchliche Einrichtungen sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Seit 2013 ist Golding Unterzeichner der von den Vereinten Nationen initiierten Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI) und seit 2021 Unterstützer der Task Force on Climate-related Finance Disclosures (TCFD). Weitere Informationen Golding Capital Partners GmbH

Susanne Stolzenburg

Director, Head of Marketing & Communications

T +49 (0) 89 419 997 553

stolzenburg@goldingcapital.com PB3C GmbH

Johannes Braun

PR Director Real Assets

T +49 (0) 89 242 0865 36

braun@pb3c.com





