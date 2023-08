HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Covestro nach Quartalszahlen von 40 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Kunststoffkonzerns dürften die Anleger nicht beeindruckt haben, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der jüngste Kursaufschwung sei vielmehr auf die kursierenden Übernahmespekulationen zurückzuführen. Er sieht die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Kaufgebots allerdings bei nur 20 Prozent./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2023 / 16:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006062144

