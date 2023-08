Erste Group Bank: EZB genehmigt Aktienrückkauf in Höhe von bis zu EUR 300 MioInterrol verteidigte in einem herausfordernden Umfeld seine Marktposition mit soliden AuftragseingangLenzing setzt Erholungskurs in weiterhin schwierigem Marktumfeld fortSchindler wird seine Partnerschaft mit dem Miami-Dade County über einen neuen 5jahresvertrag fortsetzen Fitch entzieht USA begehrte Note für Spitzenbonität - von AAA auf AA+ gesenkt Auto1 Group meldet Rekord-Bruttogewinn pro Fahrzeug und bestes bereinigtes EBITDA seit Börsengang Hugo Boss setzt starkes Wachstum im zweiten Quartal fort Dialyseanbieter FMC mit unerwartet starkem zweiten Quartal - Ausblick angehoben Fresenius schlägt sich besser als gedacht - Umbau kommt voran Klöckner setzt Konzernstrategie in herausforderndem Umfeld ...

