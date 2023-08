HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4596/ Mein 1. Gast in Season 8 ist Harald Schartner, langjähriger Wegbegleiter von Österreichs Brokerage-Pionier Ernst Huber und aktuell Leiter des Privatkundengeschäfts und des Kundenservicecenters bei der dad.at . Harry und Ernst kennen sich seit 1985" damals hatten die beiden gemeinsam in der SKWB (heutige Schöllerbank) in der Wertpapierabteilung zu arbeiten begonnen. Später wechselte Harry in den Raiffeisen-Sektor, bis ihn Ernst 2007 zur damaligen direktanlage.at holte, wo er in Salzburg die Filiale übernahm.. Im Jahr 2016 folgte er Ernst erneut und zwar zur dad.at. Für "30x30 Finanzwissen pur" sprachen wir intensiv über das Thema Kontoeröffnung: ...

