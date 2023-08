Knapp fünf Jahre nach Auflegung ist es geschafft: Das Langfristige Musterdepot (Schlag-den-Buffett-Depot) hat sich in dieser Woche erstmals im Wert verdoppelt. Dies lag natürlich in erster Linie an zwei US-Technologieriesen, die ihren zuvor schon beeindruckenden Höhenflug in den vergangenen Wochen fortgesetzt haben. Zudem gibt es weitere Lichtblicke.

Den vollständigen Artikel lesen ...