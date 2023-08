Nachdem AKTIONÄR-Tipp First Solar jüngst überzeugende Unternehmenszahlen vermeldet hatte, enttäuschen die Zahlen von SolarEdge, einem Anbieter von Leistungsoptimierern für Photovoltaik-Anlagen und reiht sich damit in die Reihe ähnlich schwacher Zahlen von Enphase und Sunpower ein. Hier die Details zum Zahlenwerk. Zunächst die guten Nachrichten - das in Israel ansässige Unternehmen erzielte im zweiten Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,62 US-Dollar und lag damit 0,10 Dollar über den ...

