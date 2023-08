München (ots) -- Daniela bei der großen Schlagershow von Florian Silbereisen- Alles rund um Lampenfieber, letzte Ruhepausen und das Bühnenoutfit- Das Staffelfinale läuft am 02. August, um 20:15 Uhr bei RTLZWEIEs ist so weit! Das große Staffelfinale endet gebührend mit Danielas Live-Auftritt in der großen Schlagershow von Florian Silbereisen. Nicht nur die 6.000 Zuschauer vor Ort machen der Kultblondine noch mächtig Sorgen. Bisher ist auch noch unklar, ob sie nach all den Workouts wieder in ihre Lieblingsjeans passt, die sie beim Auftritt tragen möchte. Wie sich Daniela trotz Lampenfieber und Ängsten auf der Bühne schlagen wird, sehen wir heute, am 02. August 2023 um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.Auf geht es nach Kitzbühel! Doch auf die Familie Katzenberger/Cordalis wartet kein Urlaub mit Alpenpanorama, sondern viel mehr Danielas großer Auftritt in der Schlagershow von Florian Silbereisen. Vor ca. 6 000 Zuschauern wird die Katze ihren neuen Song "So bin ich und so bleib ich" performen - die Stimmung ist sichtlich angespannt. Nach wie vor kämpft Daniela mit den Sorgen und Ängsten rund um ihren Auftritt. Starproduzent und Freund Christian Geller ist auch vor Ort und hat für Daniela noch eine kleine Überraschung: Sie wird von Tänzern auf der Bühne begleitet. Ob das Daniela mehr Sicherheit geben wird?Nach den Proben heißt es erstmal entspannen! Lucas, Sophia und Daniela lassen im Wellnessraum des Hotels die Seele baumeln, nur eine Sorge steht noch im Raum: das Bühnenoutfit. Geplant hatte Daniela dafür ihre Lieblingsjeans, die ihr vor ein paar Wochen noch zu klein war. Haben sich die schweißtreibenden Workouts gelohnt und passt sie nach Jahren wieder in ihre geliebte Hose? Der große Tag steht vor der Tür und vor dem Eingang des Stadions warten bereits tausende Fans und Zuschauer, die sich auf den heutigen Abend freuen. Wird Daniela trotz Lampenfieber den Auftritt meistern?Produziert wird die Doku-Soap von der Endemol Shine Germany.Das Staffelfinale von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" läuft am Mittwoch, 02. August, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Im Anschluss an die Ausstrahlung sind alle Folgen 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar. Alle Folgen der neuen Staffel sendet RTLZWEI komplett barrierefrei mit Audiodeskription und Untertiteln.Über "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca"Die Doku-Soap begleitet das bunte Leben von Familie Katzenberger/Cordalis auf Mallorca und gibt hautnahe Einblicke in den Alltag des Promi-Paars. Dabei stellen sich Daniela und Lucas allen Herausforderungen die es in Fragen der Kindererziehung, bei Familienunstimmigkeiten oder stressigen Job-Phasen zu meistern gilt.Pressekontakt:RTLZWEIPresse089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100910037