Hamburg (ots) -



Kim Riekenberg, 28, hat hochschwanger "Ja" zu ihrem Verlobten Alessandro Hasni, 31, gesagt! In einem Hamburger Luxushotel feierten sie ihre standesamtliche Hochzeit. "Als wir von unserem Wunschkind erfahren haben, war uns klar, dass wir vorher noch heiraten wollen", erzählt Kim exklusiv in GALA (EVT 3. August). Jetzt werden sie schon bald eine kleine Familie sein, zu der auch Hund Mio zählt. Er war bei der Feier dabei.



Großes Aufsehen erregte Kim Riekenberg, als sie 2020 - wie vor ihr Heidi Klum - das Cover der berühmten Swimsuit-Ausgabe des US-Magazins "Sports Illustrated" schmückte. 2021 nahm sie an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil. Auch ihr frischgebackener Ehemann arbeitet im Model-Business.



Pressekontakt:



Sabine Kobes

Textchefin GALA

Tel. 040/3703-4199

sabine.kobes@rtl.de



Original-Content von: Gala, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5571836

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken