Berlin (ots) -Gestern wurden Details der Gespräche zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und der EU-Kommission zur Kraftwerksstrategie bekannt. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) bewertet diese Pläne als klimaschädlich und legt sechs Leitplanken vor, um die Kraftwerksstrategie mit den Klimazielen in Einklang zu bringen.Dazu sagt DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner:"Statt sich mit der EU-Kommission auf eine zukunftsfähige Kraftwerksstrategie zu einigen, befeuert die Bundesregierung mit den nun vorgelegten Eckpunkten die Klimakrise. Im Jahre 2024 Steuergelder für die Förderung fossiler Energien auszugeben, ist absolut verantwortungslos. Statt strukturelle Probleme aus dem alten Stromsystem in die Zukunft zu übertragen und fossile Geschäftsmodelle durch die Hintertür zu wahren, müssen wir den Turbo hin zu 100 Prozent Erneuerbaren zünden. Mit den von uns entwickelten Klimaschutz-Leitplanken bringen wir Energiesicherheit und Klimaschutz in Einklang. Den angekündigten Konsultationsprozess werden wir weiter genau beobachten und auf die Einhaltung der Klimaziele pochen."Link:Zum Leitplankenpapier der DUH: https://l.duh.de/p230802aPressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deSönke Nissen, Referent Energie und Klimaschutz0151 19784595, nissen@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe,www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5571856