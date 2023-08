Lediglich das dritte Kettenglied in der makroökonomischen Logikkette einer US-Rezession ist noch ausstehend - Rezessions- und damit Bärenmarktgefahr bleiben real. Von Benjamin Bente* Die Banken vor allem in den USA vergeben Kredite derzeit immer zögerlicher und heben die Anforderungen an Sicherheit immer weiter an. Eine solch restriktive Kreditvergabe zeigte bislang immer eine kommende Rezession an. ...

