MÜNCHEN (dpa-AFX) - Künstliche Intelligenz wird einer Umfrage zufolge von gut 13 Prozent der Unternehmen in Deutschland genutzt. Weitere 9 Prozent planten ihren Einsatz, ergab die am Mittwoch veröffentlichte Erhebung des Wirtschaftsforschungsinstitutes Ifo. Besonders verbreitet ist KI in der Industrie: Jedes dritte Unternehmen dort nutzt diese bereits oder plant ihren Einsatz.

Bei den Dienstleistern und im Handel liegt der Wert laut Umfrage bei rund 20 und im Baugewerbe bei 15 Prozent. Für rund 40 Prozent der Unternehmen in Deutschland ist KI im Moment kein Thema. Im Baugewerbe liegt dieser Anteil bei 60 Prozent.

KI-basierte Systeme verarbeiten große Datenmengen mit Hilfe von Algorithmen, um mit automatisierter Analyse schnell Entscheidungen zu treffen. Das Ifo-Institut befragte im Auftrag des Hanseatic-Blockchain-Instituts bei seiner Konjunkturumfrage im Juni rund 9000 Unternehmen, ob KI im Einsatz, in Planung, in der Diskussion oder kein Thema ist./rol/DP/jha