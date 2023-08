Unterföhring (ots) -- Sky Moderator Stefan Hempel begrüßt gemeinsam mit Sky Experte Torsten "Tusche" Mattuschka die Zuschauer am Samstagabend ab 20.00 Uhr aus der Veltins-Arena- Exklusiv für Sky Q Kunden: Das Topspiel am Samstagabend auch in UHD/HDR (https://www.sky.de/uhd-187698) verfügbar- Hertha BSC gegen Wehen Wiesbaden und SC Paderborn gegen VfL Osnabrück bereits am Freitagabend ab 18.00 Uhr- Alle vier Partien am Samstagmittag ab 12.30 Uhr live, einzeln sowie in der Konferenz - u.a. mit FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf- Der Sonntag ab 13.00 Uhr live - u.a. mit Karlsruher SC gegen Hamburger SV- "HvK & Tusche - Dein Zweitligatalk" eröffnet den Spieltag immer mittwochs um 17.30 Uhr auf Sky Sport News und im Anschluss als Podcast- Sky Sport überträgt alle 306 Partien der 2. Bundesliga (https://www.sky.de/sport/fussball/2-bundesliga) 2023/24 live, 272 davon exklusiv- Die 2. Bundesliga live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA)Unterföhring, 02. August 2023 - Die 2. Bundesliga ist turbulent in ihre 50. Saison gestartet - dies bekam auch Absteiger FC Schalke 04 direkt zu spüren. Nach der spektakulären 3:5-Niederlage im Hamburger Volksparkstadion folgte im Anschluss die Trennung von Vorstandsboss Bernd Schröder. Nun steht das erste Heimspiel auf Schalke an, das Königsblau gegen einen weiteren Traditionsverein, den 1. FC Kaiserslautern, bestreiten wird. Die Pfälzer verloren ihren Auftakt ebenfalls gegen Hamburger - auf dem Betzenberg unterlag man dem FC St. Pauli mit 1:2.Ab 20.00 Uhr stimmt Stefan Hempel gemeinsam mit Sky Experte Torsten Mattuschka auf das Topspiel am Samstagabend ein, das Sky Q Kunden zusätzlich in UHD/HDR genießen können.Bereits am Mittwoch um 17.30 Uhr eröffnet "HvK & Tusche - Dein Zweitligatalk" auf Sky Sport News den zweiten Spieltag, der am Freitagabend um 18:00 Uhr mit Hertha BSC gegen Wehen Wiesbaden und SC Paderborn gegen VfL Osnabrück beginnt.Am Samstagmittag trifft unter anderem der FC St. Pauli auf Fortuna Düsseldorf, ehe tags darauf der Hamburger SV beim Karlsruher SC gastiert.Sky Kunden können alle 306 Spiele der 2. Fußball Bundesliga in der Saison 2023/2024 live verfolgen, den Großteil exklusiv.Die 2. Bundesliga mit Sky Q oder WOW live erlebenDie Übertragungen der 2. Bundesliga sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Der neue Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.Der 2. Spieltag der 2. Bundesliga bei Sky:Mittwoch:17.30 Uhr: "HvK & Tusche - Dein Zweitligatalk" auf Sky Sport News im Anschluss als PodcastFreitag:18.00 Uhr: Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event18.00 Uhr: Hertha BSC - SV Wehen Wiesbaden auf Sky Sport Bundesliga 2 Sky 18.00 Uhr: SC Paderborn - VfL Osnabrück auf Sky Sport Bundesliga 3Samstag:12.30 Uhr: Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event12.30 Uhr: FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 212.30 Uhr: SV Elversberg - Hansa Rostock auf Sky Sport Bundesliga 312.30 Uhr: Holstein Kiel - SpVgg Greuther Fürth auf Sky Sport Bundesliga 415.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga20.00 Uhr: Topspiel FC Schalke 04 gegen 1. FC Kaiserslautern auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD23.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport BundesligaSonntag:13.00 Uhr: Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event13.00 Uhr: Karlsruher SC - Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 213.00 Uhr: 1. FC Nürnberg - Hannover 96 auf Sky Sport Bundesliga 313.00 Uhr: 1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig auf Sky Sport Bundesliga 415.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport BundesligaÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5571881