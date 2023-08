Köln (ots) -Die Rückversicherung der DEVK-Gruppe entwickelt sich seit Jahren sehr erfolgreich. Anfang 2023 wurde deshalb die Führungsebene neu strukturiert. Im Juli sind zwei weitere Positionen hinzugekommen: Jens Heyen und Benedikt Sieberts ergänzen das Führungsteam ab sofort als "Senior Vice Presidents" (SVP).In den letzten 20 Jahren ist die DEVK Rückversicherung stark gewachsen. Sie ist inzwischen der Hauptwachstumstreiber im DEVK-Konzern. Allein die 2002 in Köln gegründete DEVK RE betreut heute fast 600 Kunden in rund 50 Ländern mit mehr als 800 Mio. Euro Beitragseinnahmen. Sie beschäftigt in Köln rund 100 Mitarbeitende. Wegen der erfolgreichen Entwicklung und der zunehmenden Komplexität des Geschäfts hat die Rückversicherung bereits Anfang des Jahres die Führungsebene neu aufgestellt. Nun wurden zwei weitere Stellen in der zweiten Leitungsebene geschaffen, um die wachsende Anzahl der Kunden im Underwriting weiterhin individuell betreuen zu können.Jens Heyen wird "Senior Vice President Underwriting Specialty Lines & Europe I"Jens Heyen kümmert sich als SVP um das Rückversicherungs-Portfolio im Spezialgeschäft sowie Europa I, wozu Skandinavien, Frankreich, Südeuropa und die Benelux-Staaten gehören. Der 51-Jährige arbeitet seit vielen Jahren als Underwriter für die DEVK RE. Zuletzt war er in der Funktion als Teamleiter vor allem zuständig für das Geschäft in Nordeuropa. Bereits seit seiner Ausbildung und dem anschließenden Studium ist Jens Heyen im Versicherungskontext tätig. Nach dem Masterabschluss fing er zunächst als Underwriter bei der Gothaer Rück an, wechselte dann zu Aon Benfield Germany und startete 2009 seine Karriere bei der DEVK RE.Benedikt Sieberts wird "Senior Vice President Underwriting Northamerica & Europe II"Über 25 Jahre Erfahrung im Underwriting-Geschäft bringt der 53-jährige Benedikt Sieberts mit. Fast 24 Jahre davon arbeitete er in verschiedenen Funktionen bei der Gen Re. Bevor er im Herbst 2021 zur DEVK RE wechselte, war er dort unter anderem für die Kundenbeziehungen in Deutschland und Österreich verantwortlich. Bei der DEVK RE hat er anschließend die Leitung für das Underwriting-Team in der DACH-Region übernommen. Als SVP für die Bereiche Nordamerika und Europa II kümmert er sich ab sofort um die strategische Ausrichtung der Portfolios in der DACH-Region, dem Vereinigten Königreich und den CEE-Ländern.Informationen zur DEVK RE finden Sie unter www.devk-re.com.Bilder zur Pressemitteilung können Sie hier herunterladen: https://www.devk.de/presse/pressemitteilungen/pm_192768.jsp***Seit über 135 Jahren legen Versicherte in Deutschland ihre Risiken des Alltags vertrauensvoll in die Hände der DEVK Versicherungen. Von Eisenbahnern für Eisenbahner gegründet kümmert sich die DEVK heute um bundesweit rund 4,2 Millionen Kundinnen und Kunden mit mehr als 15,3 Millionen Risiken in allen Versicherungssparten. Insgesamt krempeln rund 7.500 Menschen im Innen- und Außendienst die Ärmel hoch, um schnell und tatkräftig zu helfen. Zusätzlich sind die Sparda-Banken seit vielen Jahren verlässlicher Partner. Nach der Anzahl der Verträge ist die DEVK Deutschlands viertgrößter Hausrat- sowie fünftgrößter Pkw- und sechstgrößter Haftpflichtversicherer.Pressekontakt:DEVK VersicherungenMiriam PetersenRiehler Straße 19050735 KölnTel. 0221 757-1839E-Mail: miriam.petersen@devk.deOriginal-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36522/5571876