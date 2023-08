Sinn und Zweck ist die Dokumentation und die Regulierung beim Kauf und Verkauf von Gold, so die Pakistan Mercantile Exchange (PMEX). Nun verhandeln die Regierung und die PMEX, die einzige Terminbörse des Landes miteinander. Beteiligt sind auch die Pakistan Gems and Jewellery Traders and Exporters Association, die Securities and Exchange Commission of Pakistan und die State Bank of Pakistan. Ein offizieller Goldmarkt wird also nun gewünscht, nachdem Pakistan nach offiziellen Angaben kein ...

