Neuenstein (ots) -Der renommierte Paketdienst GLS Germany hat seine Website für Geschäftskunden, www.gls-pakete.de, einem umfassenden Relaunch unterzogen, um ein erstklassiges digitales Kundenerlebnis nach modernen Standards zu bieten. Im Einklang mit der GLS-Strategie "Accelerate" investiert das Unternehmen seit Jahren kontinuierlich in die digitale Transformation und setzt dabei auf die eigene Innovationskompetenz.GLS richtet sich dabei nach aktuellen Trends, berücksichtigt aber in gleichem Maß steigende Kundenbedürfnisse und implementiert deren Feedback in Echtzeit. Die überarbeitete Website besticht nicht nur durch zeitgemäße Optik, sondern bietet auch zahlreiche zusätzliche Features, die das Kundenerlebnis noch reibungsloser gestalten. Als zentralem Punkt der Accelerate-Strategie verschreibt sich GLS der Kundenzentrierung und schließt darin die digitale Customer Experience ein. Zahlreiche nutzerfreundliche Services und Funktionen erlauben den Geschäftskunden auf der neuen Website, ihre nachhaltigen Versandprozesse einfach und übersichtlich zu begleiten.Besonders hervorzuheben ist der innovative GLS-Paketkonfigurator, der den Kunden in nur vier Schritten die jeweils perfekte Versandlösung schnell und unkompliziert ermittelt. Zu jeder Zeit zugänglich sind die verschiedenen Versandoptionen und Service-Vorteile aus dem GLS-Portfolio übersichtlich dargestellt.Ein weiteres Feature ist der GLS-Partnerfinder. Interessierte finden hier einen Überblick über GLS-Integrationen in Software-Partnerlösungen wie (E Commerce) ERP-Systeme sowie Shop- und Versand-Systeme. Darüber hinaus sind nützliche Informationen zur jeweiligen GLS-Anbindung mit einem Klick verfügbar, wovon auch Kunden profitieren, die bereits eine Softwarelösung nutzen.Besonderes Augenmerk wurde zudem auf die Förderung der digitalen Barrierefreiheit gelegt. Die neue Website von GLS ist so gestaltet, dass sie eine optimale Zugänglichkeit und Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigung ermöglicht. Dazu gehören flexible Darstellungsmöglichkeiten, eine übersichtliche Seitenstruktur und leicht verständliche Sprache."In unserer Unternehmensstrategie stellen wir den Kunden in den Mittelpunkt. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Kundenerfahrung in der Paketlogistik zu verbessern. Dies werden wir insbesondere mit erstklassigen digitalen Erlebnissen schaffen. Mit dem Relaunch unserer Website haben wir es geschafft, eine moderne, individuelle Erfahrung für unsere Geschäftskunden zu garantieren. Unsere Angebote sind dabei für alle da. Unser neuer barrierefreier Auftritt stellt dies eindrucksvoll unter Beweis", unterstreicht Jascha Waffender, Director Marketing & Communications, Online Channel, Products & Platforms bei GLS Germany. "Die Kombination aus Personalisierungsmöglichkeiten und ineinandergreifenden Prozessen befähigt unsere Kunden, den Überblick über ihre sämtlichen Geschäftsaktivitäten digital noch leichter zu behalten. Zusammen mit unserem Kundenportal setzen wir neue Standards im digitalen Geschäftskundenerlebnis der Paketlogistik."