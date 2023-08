Cancom SE (Cancom) veröffentlichte gestern vorläufige Zahlen für das 2. Quartal 23, die sehr negativ ausfielen und das Management dazu zwangen, die Prognose für das Gesamtjahr zu senken. Die aktuelle Prognosesenkung wirft viele Fragen auf und lässt Zweifel an der Visibilität des Managements aufkommen. Der organische Umsatzrückgang in Q2 im Jahresvergleich ist alarmierend für Cancom's Investment Case und der Rückgang des Umsatzes um unglaubliche EUR 115 Mio. (Mittelwert) ist ebenfalls besorgniserregend. Ganz Europa befindet sich in der Digitalisierung und Wettbewerber schöpfen das Potenzial ab (z.B. Bechtle), während Cancom an Bedeutung zu verlieren scheint. Die Analysten von AlsterResearch tragen der gesenkten Guidance Rechnung und reduzieren ihre Schätzungen sowie ihr Rating von KAUFEN auf HALTEN mit einem neuen Kursziel von EUR 27,00 (alt EUR 37,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cancom%20SE





Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken