DJ DAX fällt wieder unter 16.000 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX rutscht am Mittwochvormittag erstmals seit Mitte Juli wieder unter die Marke von 16.000 Punkten. Zu Wochenbeginn hatte der Index bei 16.529 Punkten noch ein Rekordhoch markiert. Aktuell verliert der deutsche Leitindex 1,6 Prozent auf 15.988 Punkte, nachdem er im Tagestief schon bei 15.970 Punkten gelegen hatte.

"Die Lage trübt sich ein", so ein Marktteilnehmer. Einerseits seien die Vorgaben aus den USA und aus Asien negativ. Andererseits hätten zuletzt auch die schwachen VDMA-Auftragseingänge auf eine Eintrübung der Konjunktur und schwächere Unternehmensgewinne hingedeutet. Zugleich dürften die Erwartungen an einen Rückgang der Inflation und damit auf Zinsunterstützung mit dem jüngsten Ölpreisanstieg überzogen sein: "Auch in den USA könnten sich die Basiseffekte umkehren und bald wieder zu höheren Inflationsraten führen", so ein weiterer Marktteilnehmer.

Zudem hat Fitch den USA die Spitzenbonität "AAA" entzogen, womit die Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten von den drei relevanten Ratingagenturen nur noch von Moody's mit dem Spitzenwert eingestuft wird. Fitch hatte das Rating wegen des politischen Streits im Mai auf ihre Beobachtungsliste für eine mögliche Abstufung gesetzt. Zwar betonen Händler, dass der Schritt nicht ganz unerwartet komme und zudem keine unmittelbaren ökonomischen Auswirkungen nach sich ziehe, gleichwohl sei es ein Stimmungsdämpfer. Einige Marktteilnehmer sprechen daher auch von einem willkommenen Anlass, Gewinne einzustreichen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2023 04:25 ET (08:25 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.