SOWITEC group: Wiedererstarktes Geschäft führt zu deutlichem Umsatz- und Ertragswachstum im Geschäftsjahr 2022



Sonnenbühl, 2. August 2023 - Die SOWITEC group (SOWITEC), einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, blickt dank des wiedererstarkten Geschäfts auf ein sehr zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2022 zurück. Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr deutlich um 28 % von 13,0 Mio. Euro auf 16,7 Mio. Euro und resultierte im Wesentlichen aus dem Verkauf von drei Projekten in Brasilien, eines Projektes in Kolumbien und eines Projektes in Uruguay. Auf der Ertragsseite stieg das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) überproportional stark von 1,1 Mio. Euro auf 5,3 Mio. Euro. Nach einem Jahresfehlbetrag von 4,0 Mio. Euro in 2021 wurde im Geschäftsjahr 2022 ein Jahresüberschuss von 1,0 Mio. Euro erzielt.

Zum 31. Dezember 2022 weist SOWITEC weiterhin eine sehr solide Bilanzstruktur aus. Bei einer Bilanzsumme von 109,6 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 105,5 Mio. Euro) und einem bilanziellen Eigenkapital von 80,1 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 75,6 Mio. Euro) ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 73,1 % (31. Dezember 2022: 71,7 %).

Die Zielmärkte von SOWITEC weisen ein dauerhaftes Wachstum auf, das sich insbesondere in Deutschland, Brasilien und Kolumbien positiv auf die Geschäftsentwicklung in 2023 auswirken wird. Zudem wird in Mexiko eine Verbesserung der Situation erwartet. Erste Verträge mit Investoren konnten bereits wieder abgeschlossen werden. In Russland wird der vollständige Exit wie geplant noch in diesem Jahr erfolgen. Sämtliche Assets wurden bereits in 2022 vollständig abgeschrieben. Ohne diese Abschreibungen hätte das EBIT 1,5 Mio. Euro höher gelegen. Insgesamt geht SOWITEC für das Geschäftsjahr 2023 von einem signifikanten Umsatzwachstum und einem deutlich positiven Ergebnis vor Steuern aus. Zudem plant das Unternehmen, die Basis der strategischen Partner weiter auszubauen und nationale sowie überregionale Kooperationen einzugehen.

Der testierte Konzernabschluss 2022 steht auf der Unternehmenswebseite unter www.sowitec.com/de/investor zum Download zur Verfügung.



Über SOWITEC:

Als einer der führenden Projektentwickler für Erneuerbare Energien ist SOWITEC in 13 Ländern tätig mit Schwerpunkt auf den stark wachsenden Schwellen- und Entwicklungsländern. Mit über 140 Mitarbeitern deckt SOWITEC alle Bereiche der Solar- und Windkraft-Projektentwicklung ab: von der Planung und Konzeption, den Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, über die Baubetreuung, den Vertrieb und die Finanzierung bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung von Wind- und Solarparks. Mehr als 60 von SOWITEC entwickelte Wind- und Solarprojekte mit fast 3.000 MW sind derzeit in acht Ländern in Betrieb.

www.sowitec.com



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@better-orange.de

