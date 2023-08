München (ots) -- Aufkommende Liebesgefühle bei Harald Glööckler- Podcast-Start und eine glamouröse Einweihungsparty- Die Doku-Soap läuft am Mittwoch, 02. August, um 21:15 Uhr bei RTLZWEINeue Liebe - neues Glück? Modedesigner und Stilikone Harald Glööckler tritt in der vierten Folge "Herr Glööckler sucht das Glück" in eine weitere aufregende Phase seines Lebens ein: Der kreative Visionär und frisch gebackene Single möchte seine erste Podcastfolge aufnehmen. Für diese Premiere hat sich der Modezar einen ganz besonderen Talkgast eingeladen. Wen? Das ist Teil der neuen Folge "Herr Glöckler sucht das Glück", mittwochs, um 21:15 Uhr bei RTLZWEI.Ist da Liebe in der Luft? Zu Gast bei der Sitzung einer großen Partei trifft Harald Glööckler seinen Freund Marc, der auch der Vorsitzende der Partei ist. So viel sei gesagt: es knistert. Doch bei diesem Termin trifft Herr Glööckler nicht nur auf neugierige Presseleute, er macht auch eine wichtige Begegnung, die den weiteren Verlauf der sich anbahnenden Beziehung maßgeblich beeinflussen könnte. Er muss einen guten Eindruck hinterlassen. Wird das der sonst so stilsicheren Modeikone gelingen?Aber der "King of Pompöös" legt diese Folge noch eine Schippe drauf: Welche Highlights lässt er sich für die Einweihungsparty seiner neuen Luxus-Wohnung in Berlin einfallen? Eines steht für ihn fest: Der Start eines neuen Kapitels soll entsprechend zelebriert werden. In letzter Zeit hatte der Modeschöpfer mit den Herausforderungen seiner Trennung zu kämpfen. Das kostete viel Energie und Nerven. Doch damit soll nun Schluss sein. Nach neuen Nägeln, einer Brust-OP und einem Ritterschlag, wird es endgültig Zeit den Anker zu lichten und neue Fahrt aufzunehmen. Ob das gelingt? Die Party wird leider nicht reibungslos verlaufen, sondern Harald Glööckler einige Tränen kosten. Für zusätzliche Aufregung sorgt am Ende schließlich auch noch die neue Liebschaft. Wer wird Harald Glööcklers neues Herzblatt?"Herr Glööckler sucht das Glück" läuft mittwochs um 21:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von Yellowstone Productions GmbH produziert.Über "Herr Glööckler sucht das Glück"In der neuen RTLZWEI Dokusoap "Herr Glööckler sucht das Glück" erleben die Zuschauenden Harald Glööckler so offen wie nie zuvor. So teilt der Star-Designer seine Emotionen rund um die Trennung von seinem Ex-Partner mit der Öffentlichkeit und spricht auch darüber, wie es so weit gekommen ist. Nach 35 gemeinsamen Jahren hatte Harald Glööckler sich dazu entschieden, die eingetragene Lebenspartnerschaft aufzulösen.Pressekontakt:RTLZWEIPresse089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100910038