Momcozy arbeitet seit 2021 mit der Fotografin Alicia Samone aus Arizona zusammen und vereint stillende Mütter auf einem Gruppenfoto, um das Stillen in der Öffentlichkeit zu normalisieren und zu stärken. In diesem Jahr möchte Momcozy den Dialog ausweiten und mit dem Seminar "Real Support for Breastfeeding Moms" am 12. August in Scottsdale, Arizona, bei dem zertifizierte Stillberater*innen die drängendsten Fragen der Mütter beantworten werden, noch mehr Unterstützung bieten.

Ergänzend zu diesem erweiterten Engagement, Zugang zu präzisen Informationen und Schulungsressourcen zu ermöglichen, wird Momcozy auch sein Sortiment an hochwertigen Produkten vorstellen, die entwickelt wurden, um stillende Mütter in allen Lebensbereichen zu unterstützen und ihnen den Alltag zu erleichtern.

Momcozys Produktangebot an Milchpumpen für das freihändige Abpumpen von Muttermilch umfasst die vielseitige M5 (https://momcozy.com/products/all-in-one-m5-wearable-breast-pump-painless-to-pump?utm_source=pr-cj8&utm_medium=contents&utm_campaign=pr-cj8), die effiziente S12 Pro (https://momcozy.com/products/momcozy-s12-pro-wearable-breast-pump?utm_source=pr-cj8&utm_medium=contents&utm_campaign=pr-cj8) und die S9 Pro (https://momcozy.com/products/momcozy-s9-pro-wearable-breast-pump?utm_source=pr-cj8&utm_medium=contents&utm_campaign=pr-cj8) mit langer Akkulaufzeit. Sie ermöglichen den Müttern mehr Flexibilität bei der Bewältigung ihres Alltags, ob zu Hause, am Arbeitsplatz oder unterwegs.

Zu den Produkten für zu Hause gehören das Video-Babyphone (https://momcozy.com/products/momcozy-video-baby-monitor?utm_source=pr-cj8&utm_medium=contents&utm_campaign=pr-cj8) von Momcozy für eine kontinuierliche und sorgenfreie Überwachung des Babys sowie die antimikrobiellen Windeln aus natürlichem Bambus (https://momcozy.com/products/momcozy-natural-bamboo-diaper), die Windelausschlag reduzieren und mit einem angenehmen Tragegefühl dafür sorgen, dass die Kleinen sich wohl fühlen.

Die Still-BHs (https://momcozy.com/products/breastfeeding-seamless-wirefree-nursing-bras) von Momcozy mit hervorragenden Bewertungen bieten Müttern erstklassigen Komfort, herausragende Unterstützung und Bequemlichkeit beim Stillen, beim Abpumpen und während des gesamten Tags.



"Stillen bedeutet mehr als nur füttern - es stellt im gesamten Alltag einer Mutter eine Herausforderung dar", so ein Vertreter von Momcozy. "Wir möchten alle in dieser Weltstillwoche und darüber hinaus unterstützen, indem wir Müttern zu mehr Selbstvertrauen verhelfen, damit sie sich in jedem Aspekt ihres Lebens rundum wohl fühlen können."

Parallel zu dieser Kampagne bietet Momcozy vom 1. bis 7. August einen Rabatt von 20 % für die Produkte auf seiner Websiteund einen Sonderrabatt von 30 % auf BHs zum Stillen und Abpumpen an.

Über Momcozy

Momcozy ist bestrebt, Mütter von der Schwangerschaft bis in die frühen Phasen der Mutterschaft zu begleiten. Mit seinen Milchpumpen, Still-BHs und anderen Pflegeprodukten für Mütter bietet Momcozy Müttern überall den besten Komfort. Mit kontinuierlicher Innovation und der Beteiligung von Müttern hat Momcozy Produkte geschaffen, die das Leben von Müttern einfacher und bequemer machen.

