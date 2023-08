RevBio hat eine schneller resorbierende Formulierung seines knochenklebenden Biomaterials für die Implantologie entwickelt, die in dieser Studie verwendet werden soll

Wie RevBio, Inc. mitteilte, hat das Unternehmen von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für den Start einer klinischen Studie an 20 Patienten erhalten, in der die Sicherheit und Wirksamkeit einer schneller abbaubaren, pH-modifizierten porösen Formulierung des knochenklebenden Biomaterials Tetranite® des Unternehmens zur sofortigen Stabilisierung von Zahnimplantaten nach Zahnextraktionen untersucht werden soll. Für diese neue Formulierung wurde der Nachweis erbracht, dass sie als biologisch aktiverer Knochenersatz einsetzbar sein könnte. Diese zum Patent angemeldete Version von Tetranite ist zwar nicht osteoinduktiv, verfügt jedoch über Eigenschaften, die sich als "osteopromotiv" beschreiben lassen.

Above are histological images of bone formation within a critical size defect after three weeks in vivo in a rabbit distal femur. On the left, the original Tetranite formulation shows very little substitution with new bone and appears white, which indicates the presence of the biomaterial. On the right, the more osteopromotive formulation shows significant bone in-growth with the red and pink areas indicating new bone substituting the Tetranite biomaterial. (Photo: Business Wire)