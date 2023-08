Der Switch-Klon des Sony Games "The Last of Us" ist spurlos aus dem E-Shop verschwunden und es scheint, als wolle Sony sämtliche Spuren, die auf die Kopie hindeuten, beseitigen. "The Last Hope: Dead Zone Survival" ist ein 99 Cent teures Switch-Exklusivspiel - oder besser gesagt: Es war ein Spiel, das von vielen als Imitation des Sony-Spiels "The Last of Us" bezeichnet wurde. Das Spiel ist Ende Juni erschienen und inzwischen schon wieder aus dem Nintendo-E-Shop ...

Den vollständigen Artikel lesen ...