- BARCLAYS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 4440 (4720) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 2150 (2225) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 215 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 275 (260) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 370 (360) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HSBC PRICE TARGET TO 820 (780) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 605 (540) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3850 (3960) PENCE - 'OUTPERFORM' - CORRECTED/UBS CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1880 (1930) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 270 (275) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2920 (2650) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DIPLOMA TARGET TO 3150 (2700) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1880 (1930) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 210 (170) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 820 (810) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 922 (896) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS BIG YELLOW GROUP TARGET TO 1150 (1200) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5500 (5550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 296 (295) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES WEIR GROUP TARGET TO 1790 (1760) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY STARTS SAFESTORE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1030 PENCE - RPT/RBC RAISES IAG PRICE TARGET TO 210 (180) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2410 (2360) PENCE - 'BUY' - STIFEL CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 4100 (4400) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ABRDN TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 204 (300) PENCE - UBS CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 625 (675) PENCE - 'NEUTRAL'



