FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der rekordhohe Auftragsbestand des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen scheine für einige Anleger nicht gut genug gewesen zu sein, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hingegen sei auch weiterhin überzeugt vom Anlagehintergrund./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2023 / 06:40 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006335003

