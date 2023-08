Die Zahlen von Teamviewer zum zweiten Quartal kamen am Markt gestern gut an. Dem Vorstand ist es wie vom AKTIONÄR in Aussicht gestellt gelungen, mit den Daten das Vertrauen der Anleger weiter zu stärken. Die Aktie legte kräftig zu. Für den charttechnischen Befreiungsschlag hat es zwar noch nicht gereicht. Geht es nach den Analysten, dürfte das Kaufsignal allerdings nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...