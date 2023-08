BONN (ots) -- Reparatur von Wohnraum und Schulen- Ausbau der medizinischen Versorgung- Sicherung der ExistenzgrundlagenSechs Monate ist das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien her, bei dem am 6. Februar mehr als 50.000 Menschen starben und über 100.000 verletzt wurden. Und weiterhin sind Millionen Betroffene auf lebensrettende humanitäre Hilfe angewiesen. Angesichts dieser Lage starten die Organisationen im Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" nach der akuten Phase die nächste Stufe der Unterstützung: den mittel- und langfristigen Wiederaufbau der Lebensgrundlagen.Denn obwohl die Aufbauarbeiten vorangehen, sind in dem gewaltigen Katastrophengebiet immer noch Trümmer zu sehen. "Nach wie vor ist das Ausmaß der Zerstörung unfassbar", sagt Dr. Thomas Weiß, Leiter der Nahostabteilung unserer Bündnisorganisation Malteser International. Frauen, Männer und Kinder hausen in Zelten, Containern und Gärten - oder auf der Straße vor ihrem zerstörten Zuhause. Nahrung, sauberes Wasser und medizinische Versorgung sind vielerorts knapp.Renovierung macht Häuser winterfestDie Sanierung von Unterkünften unterstützen mehrere Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft": Help - Hilfe zur Selbsthilfe gibt Gutscheine für Baumaterialien aus. AWO International verteilt Bargeldhilfen zur Renovierung von Häusern: Die Reparatur von Fenstern und Türen macht Wohnraum winterfest. Auch CARE wird mit Blick auf den nächsten Winter Notunterkünfte in Syrien instand setzen und Heizgeräte verteilen. Habitat for Humanity schult Mitarbeiter:innen von Kommunen darin, Gebäude erdbebensicher zu bauen und berät bei Sanierungen.Den dauerhaften Zugang der Menschen zu sauberem Wasser sichert beispielsweise World Vision in Syrien mit Reparaturen an Wasserversorgungsnetzen und Abwasser-Systemen. Malteser International setzen Wassertürme und Brunnen in Nordwest-Syrien instand. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hat in der türkischen Region Samandag Trinkwasser-Aufbereitungsanlagen an den lokalen Wasserversorger übergeben und dessen Mitarbeiter:innen in der Nutzung geschult.Damit die Menschen, die alles verloren haben, sich eine neue Existenz aufbauen können, unterstützen die Malteser Landwirt:innen mit Dünger und Ausrüstung. World Vision bietet in Syrien handwerkliche Ausbildungskurse und hilft beim Aufbau kleiner Unternehmen und Geschäfte. Cash-for-work-Programme, wie sie unter anderem Help - Hilfe zur Selbsthilfe anbietet, verschaffen den Menschen inmitten schwieriger Wirtschaftslage Einkommen gegen Arbeit.Viele Krankenhäuser sind zerstört, und die bestehenden sind überlastet, es fehlt an Personal und Ausstattung. Vor allem in den Zeltstädten ist die medizinische Versorgung und Hygiene desolat. Kinder, Schwangere, Schwerkranke und Verletzte brauchen dringend Zugang zu medizinischer Versorgung. Deshalb haben die Malteser den Aufbau eines Container-Krankenhauses in Afrin/Syrien unterstützt, das bis zu 150.000 Patienten behandeln kann. In Zusammenarbeit mit World Vision nahm das Krankenhaus mit der notwendigen medizinischen Ausstattung im Juli den Betrieb auf. Für action medeor sind in der Türkei und in Syrien mobile Gesundheitsteams unterwegs, die sich unter anderem in den Zeltstädten um Kranke kümmern. Auf den enormen Bedarf an Rehabilitation für Verletzte reagiert Handicap International mit Reha-Angeboten, um Langzeitschäden zu vermeiden.Hilfsorganisationen verteilen Schulmaterial an KinderZum Aufbau einer tragfähigen Zukunft gehört auch die Behandlung der Traumata, die viele Bewohner:innen der Erdbebenregion durch Tod, Verlust und Zerstörung erlitten haben. Viele Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" lindern diese seelischen Schmerzen durch Gruppen- und Einzeltherapien und bauen ihre psychosozialen Angebote aus.Einen bedeutenden Anteil an der Arbeit der Bündnisorganisationen hat der besondere Schutz von Kindern: Therapien helfen ihnen, zu verarbeiten, was sie gesehen und erlebt haben. Und damit Mädchen und Jungen nicht wertvolle Jahre der Bildung verlieren, stellen Helfende Lernmaterialien bereit und reparieren Schulgebäude. So verteilt allein World Vision Unterrichtsmaterialien an mehr als 18.000 Schulkinder.Bereits in den ersten sechs Monaten haben die Bündnisorganisationen gut 1,2 Millionen Betroffene mit akuter Nothilfe unterstützt: Helfer:innen verteilten Lebensmittel, Trinkwasser, Zelte, Decken, Hygiene-Sets und Medikamente, passten Prothesen und Krücken an, führten Operationen durch und unterstützten Krankenhäuser, unter anderem mit Geräten und Generatoren. Möglich wurde und wird die umfassende Hilfe durch die große Anteilnahme der Menschen, die "Aktion Deutschland Hilft" bisher rund 82 Millionen Euro Spenden anvertraut haben.An die Redaktionen: Wir vermitteln Ihnen gerne Gesprächs- und Interviewpartner zur humanitären Lage in der Türkei und Syrien und zur Hilfe unserer Bündnisorganisationen.Mehr über die Hilfe unserer Bündnisorganisationen erfahren Sie hier:Fragen und Antworten: So hilft das Bündnis (https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/hilfseinsaetze/erdbeben-tuerkei-und-syrien/erdbeben-tuerkei-und-syrien-haeufig-gestellte-fragen/)"Aktion Deutschland Hilft", Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, bittet um Spenden für die weltweite Nothilfe:Spenden-Stichwort: "Nothilfe weltweit"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die mehr als 20 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. 