München - FC-Bayern-Angreifer Mathys Tel hat keine Angst vor einer möglichen Verpflichtung eines Sturmkonkurrenten wie Harry Kane. "Es ist ganz egal, wer kommt: Wir sind hier ein Team und müssen zusammen gewinnen", sagte er dem "Kicker".



"Ich mag Druck, ich mag Konkurrenzkampf, für mich ist das kein Problem, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich kann", fügte er hinzu. Eine mögliche Leihe, um woanders Spielpraxis zu sammeln, schließt der 18-Jährige unterdessen nicht aus: Er würde zwar "am liebsten auch diese Saison in München bleiben", aber man werde "gemeinsam besprechen, was am besten für meine Entwicklung ist", kündigte der Franzose an. Tel war erst zur vergangenen Saison von Stade Rennes zum FC Bayern München gewechselt. In seiner ersten Saison kam er meist nur zu Joker-Einsätzen, konnte aber sechs Treffer für den Rekordmeister erzielen.



Zuletzt bemühten sich die Münchener um die Dienste von Tottenham Hotspurs Topstürmer Harry Kane.

