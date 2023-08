Die Finanzierung, die in mehreren Tranchen über die nächsten drei Jahre zur Verfügung gestellt wird, könnte den Finanzfluss des Unternehmens bis ins 4. Quartal 2024 verlängern

Die Transaktion wird Evaxion in die Lage versetzen, seinen Krebsimpfstoff der nächsten Generation, EVX-03, in Richtung einer klinischen Phase I-Studie voranzutreiben

KOPENHAGEN, Dänemark, Aug. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) ("Evaxion" oder das "Unternehmen"), ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von KI-gestützten Immuntherapien spezialisiert hat, hat heute bekanntgegeben, dass es eine verbindliche Vereinbarung über eine Finanzierung in Höhe von bis zu 20 Mio. USD mit der Negma Group Investment Ltd, einem führenden Finanzinstitut mit Sitz in Paris, das sich auf die Unterstützung von Wachstum und Wertsteigerung durch einen Multi-Strategie-Ansatz konzentriert, getroffen hat.

"Wir freuen uns, mit Evaxion zusammenzuarbeiten. Bei der Negma Group investieren wir in Menschen, die zukunftsweisende, datengesteuerte Lösungen hervorbringen. Wir sind sowohl von der wissenschaftlichen Innovation und Expertise des Evaxion-Teams als auch von den bisher vorgelegten klinischen Daten für die Programme in der Onkologie sehr beeindruckt. Wir sind stolz darauf, mit Evaxion zusammenzuarbeiten, da das Unternehmen die nächste Generation personalisierter Krebsimpfstoffe vorantreibt, um überlegene Immuntherapien für bedürftige Patienten zu entwickeln", so Sophie Villedieu, Equity Capital Market der Negma Group.

"Wir freuen uns, dass wir mit der Negma Group ein flexibles Finanzierungsinstrument einrichten konnten. Die Fähigkeit, einen so erfahrenen Investor zu gewinnen, ist eine Anerkennung für die KI-Technologie und die Fortschritte von Evaxion", so Per Norlén, Chief Executive Officer von Evaxion.

Die Finanzierung wird in Tranchen von bis zu 700.000 USD über einen Zeitraum von 36 Monaten bereitgestellt. Die Ausführung der einzelnen Tranchen und der Zeitplan für diese Tranchen liegt im Ermessen von Evaxion und unterliegt bestimmten Bedingungen und Konditionen. Die Wandelanleihen sind mit einem Nullkupon ausgestattet und werden zu einem Zeichnungspreis ausgegeben, der ihrem Nennwert entspricht. Der Umtauschpreis wird als 83,5 % des zweitniedrigsten volumengewichteten durchschnittlichen Aktienschlusskurses (VWAP) von mindestens 8 Handelstagen unmittelbar vor der Ausgabe jedes Umtauschantrags durch Negma festgelegt.

Die Finanzierungszusagen dienen der Deckung des Betriebskapitalbedarfs des Unternehmens, einschließlich der laufenden klinischen Phase II-Studie von EVX-01 und der Weiterentwicklung von EVX-03 in Richtung des Beginns einer klinischen Phase I-Studie. Wenn Evaxion das Wandelschuldverschreibungsprogramm vollständig ausschöpft, wird das Unternehmen über ausreichende Finanzmittel verfügen, um seine geplanten Aktivitäten bis zum 4. Quartal 2024 zu finanzieren.

Evaxion plant, im 4. Quartal 2023 die Zwischenergebnisse der klinischen Phase-II-Studie mit EVX-01 bei Patienten mit metastasierendem Melanom bekannt zu geben, einem Programm, zu dem im Juni 2023 auf der ASCO vielversprechende Daten der Phase I/IIa vorgestellt wurden. Darüber hinaus plant das Unternehmen, eine klinische Phase-I-Studie mit EVX-03 bei Patienten mit Lungenkrebs und anderen soliden Tumoren zu beginnen. EVX-03 basiert auf dem Einsatz der firmeneigenen KI-Technologie und der neuartigen ObsERV-Plattform von Evaxion, die es dem Unternehmen ermöglicht, neue patientenspezifische Tumorziele, sogenannte ERVs, zu identifizieren, um die Wirksamkeit seiner personalisierten Krebsimpfstoffe zu verbessern, mit dem Potenzial, den Nutzen auf Patienten auszuweiten, die auf die derzeitigen Immuntherapien nicht ansprechen.

Über Evaxion

Evaxion Biotech A/S ist ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, das KI-gestützte Immuntherapien entwickelt. Die proprietären und skalierbaren KI-Technologien von Evaxion entschlüsseln das menschliche Immunsystem, um neuartige Immuntherapien gegen Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu entdecken und zu entwickeln. Evaxion verfügt über eine breite Pipeline an neuartigen Produktkandidaten, darunter drei personalisierte Krebsimmuntherapien. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Hørsholm, Dänemark, und ist an der New Yorker Börse Nasdaq notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.evaxion-biotech.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Die Wörter "Ziel", "glauben", "erwarten", "hoffen", "anstreben", "beabsichtigen", "können", "könnten", "antizipieren", "erwägen", "fortsetzen", "schätzen", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "werden", "können haben", "wahrscheinlich", "sollten", "würden" und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit: unsere Finanzlage und den Bedarf an zusätzlichem Kapital; unsere Entwicklungsarbeit; die Kosten und den Erfolg unserer Produktentwicklungsaktivitäten und präklinischen sowie klinischen Studien; die Kommerzialisierung eines zugelassenen pharmazeutischen Produkts, das unter Verwendung unserer KI-Plattformtechnologie entwickelt wurde, einschließlich der Geschwindigkeit und des Grades der Marktakzeptanz unserer Produktkandidaten; unsere Abhängigkeit von Dritten, einschließlich der Durchführung klinischer Tests und der Produktherstellung; unsere Unfähigkeit, Partnerschaften einzugehen; staatliche Regulierung; Schutz unserer geistigen Eigentumsrechte; Mitarbeiterangelegenheiten und Wachstumsmanagement; unsere ADSs und Stammaktien, die Auswirkungen internationaler wirtschaftlicher, politischer, rechtlicher, Compliance-, sozialer und geschäftlicher Faktoren, einschließlich der Inflation und die Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie sowie des anhaltenden Konflikts in der Region um die Ukraine und Russland auf unser Geschäft sowie andere Unwägbarkeiten, die unsere Geschäftstätigkeit und unsere Finanzlage beeinflussen. Eine weitere Erörterung dieser Risiken finden Sie in den Risikofaktoren, die in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 20-F und anderen bei der U.S. Securities and Exchange Commissionabgerufen werden können. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.