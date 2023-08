Elmshorn (ots) -Hand in Hand für die besten Freunde des Menschen: DAS FUTTERHAUS und die HanseMerkur kooperieren ab sofort hinsichtlich der Tierversicherungen. Die Zusammenarbeit umfasst den Vertrieb der bereits mehrfach ausgezeichneten Tier-Krankenversicherungen, Tier-OP-Versicherungen und Hundehalter-Haftpflichtversicherungen.Rund 16,7 Millionen Katzen und 10,3 Millionen Hunde leben laut Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) in Deutschland. Jeder dritte Single und zwei von drei Familienhaushalten besitzen heute ein Haustier. Der Markt für Produkte rund ums Tier, von Futter über Ausstattung bis hin zu Versicherungen ist somit groß. "Unsere Kooperation verbindet zwei starke Marken, auf die sich Tierhalter verlassen können: die HanseMerkur mit einer starken Produktwelt im Bereich Tierversicherungen und DAS FUTTERHAUS als langjähriger Heimtierexperte", sagt Johannes Ganser, Vorstand Kooperations- und Reisevertrieb, Reisebetrieb, Personal und Compliance bei der HanseMerkur.DAS FUTTERHAUS als einer der größten stationären Fachhändler für Tiernahrung und -zubehör in Deutschland vertreibt die Produkte der HanseMerkur ab sofort online (http://www.futterhaus.de/tierversicherungen). Bei Abschluss einer Versicherung erhalten Kunden eine Geschenkkarte im Wert von 15 Euro, die bei DAS FUTTERHAUS einlösbar ist. Darüber hinaus bewirbt DAS FUTTERHAUS die Kooperation ab Ende August bundesweit in seinen Märkten. Zudem wird die Kampagne online mit Newslettern und Social Media-Beiträgen ergänzt. "Als Fachhändler und verantwortungsvoller Partner für Menschen, die ihre Tiere lieben, liegt uns das Thema Tiergesundheit sehr am Herzen. Wir freuen uns, unseren Kunden zukünftig mit dem Thema Tierversicherungen einen weiteren, wichtigen Service anbieten zu können. Mit der HanseMerkur haben wir uns für einen verlässlichen, etablierten Top-Anbieter entschieden", sagt Kristof Eggerstedt, Geschäftsführer der DAS FUTTERHAUS Unternehmensgruppe.Über DAS FUTTERHAUSSeit über 35 Jahren dreht sich bei DAS FUTTERHAUS alles um die Dinge, die das Zusammenleben von Mensch und Tier schöner machen. Mit viel Pioniergeist gegründet, zählt der Fachhändler für Tiernahrung und -zubehör heute mit mehr als 430 Fachmärkten in Deutschland und Österreich zu den größten Marktgestaltern seiner Branche. Bei seiner Expansion setzt das Elmshorner Familienunternehmen aus Überzeugung am gemeinsamen Erfolg auf Franchising: Über 140 erfolgreiche Franchisepartner und -partnerinnen zählen zur Unternehmensgruppe mit dem gelben Hund.Über die HanseMerkurDie HanseMerkur ist mit einem Jahresumsatz von 2,6 Mrd. Euro (2022) die einzige selbständige und konzernunabhängige Versicherungsgruppe am Finanzplatz Hamburg. Die Wurzeln des 148 Jahre alten Personenversicherers liegen in der Krankenversicherung, die bis heute die Hauptsparte des Unternehmens ist. Die HanseMerkur ist zudem Spezialist für den privaten Ergänzungsschutz gesetzlich Krankenversicherter und mit rund 1,3 Millionen Zusatzversicherten (2022) in diesem Segment einer der größten deutschen Anbieter. Darüber hinaus gehört sie mit einer Beitragseinnahme von 267,6 Mio. Euro (2022) im Geschäftsfeld Reise und Freizeit zu den marktführenden Unternehmen der touristischen Assekuranz. Weitere Informationen unter www.hansemerkur.dePressekontakt:Fragen beantworten gern:DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Ricarda GürneTel.: 04121-4397-750 / -755E-Mail: presse@futterhaus.comOriginal-Content von: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119466/5572023