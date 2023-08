Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000) seit Ende der Sonderkonjunktur in 2021 konnte man in 2022 immerhin noch ein Ergebnis je Aktie von 2,54 EUR (2021: 6,21 EUR) erzielen. Wobei das Q4/2022 vielleicht schon den Tiefststand des Stahlzyklus für Klöckner markierte - mit einem EBITDA von Minus 22 Mio EUR. Während dann im Q1 immerhin das ber. EBITDA mit Plus 69 Mio EUR bereits eine Erholung auf der Ertragsseite andeutete, konnte man im Q2 dieses Niveau bestätigen (Plus 63 Mio EUR). Dazu kommt das Sonderfaktoren weniger relevant wurden, sodass nach 6 Monaten wieder ein positives Konzernergebnis von 0,04 ...

