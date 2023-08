Aalen (ots) -Bands - 32aalenerjazzfest 2023Die Vorbereitungen für das aalenerjazzfest sind in vollem Gange. Wir bleiben im Takt und laden auch 2023 wieder Musiker vom 8. bis 12. November in die Stadthalle Aalen ein. Das aalenerjazzfest ist ein wunderbares Format für alle, die Musik lieben. Wir bleiben unserem Verständnis treu, Musikerinnen und Musikern aus fast allen Musikbereichen zu engagieren. Viel Spass und Freude und Spannung - let's groove!Mittwoch 08.11.2023 Stadthalle Aalen - Großer SaalNils Wülker & Arne JansenNils Wülker ist in den letzten zwanzig Jahren zu einem der erfolgreichsten Jazztrompeter- und Komponisten in Europa avanciert. Bereits mit sieben erhält der 1977 in Bonn geborene Musiker Klavierunterricht, im zehnten Lebensjahr schwenkt er auf die Trompete um; klassisch, von Jazz noch keine Spur. Während eines Austauschjahres in den USA entdeckt er endlich mit sechzehn den Jazz. Zurück in Deutschland wird er 1996 für das JugendJazzOrchester NRW entdeckt, in dem er bis zu seinem Jazz-Studium an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin spielt. 2002 erschien sein von Kritik und Publikum hochgelobtes Debütalbum "High Spirits" u.a. mit Gene Calderazzo und Orlando LeFleming - als erster deutscher Jazzmusiker bei SONY Music.Im Februar 2023 veröffentlichten Nils Wülker und der Gitarrist Arne Jansen ihr erstes Duo Album "Closer". Ungewöhnlich für ein instrumentales Jazzalbum steigt "Closer" auf Platz 15 der offiziellen deutschen Charts ein.Mittwoch 08.11.2023 Stadthalle Aalen - Großer SaalDominic MillerDominic Miller, weithin bekannt als Stings treuer Side-Kick-Gitarrist, ist auch ein sehr erfolgreicher Solokünstler, der 10 Alben unter seinem eigenen Namen veröffentlicht hat.Geboren in Buenos Aires als Sohn eines amerikanischen Vaters und einer irischen Mutter, studierte er Gitarre am renommierten Berklee College in Boston und an der Londoner Guildhall School of Music. Seit den späten 80er Jahren ist er ein gefragter Gitarrist, und die Liste seiner Engagements lässt sich nicht in Kategorien einteilen, sondern umfasst die Zusammenarbeit mit Phil Collins, The Chieftains, Eddi Reader, Katie Melua, Bryan Adams, Paul Young, Nigel Kennedy, Peter Gabriel und Tina Turner, um nur einige zu nennen.Dominic Miller hat seit dem 1991er Album "The Soul Cages" an jedem Sting-Album mitgewirkt und über 2.000 Konzerte mit dem ehemaligen "Police"-Sänger gespielt sowie Hits wie "Shape Of My Heart" und "La Belle Dame sans regrets" mitgeschrieben.Nun fügt er mit seinem neuen Album "Vagabond" seiner Solo-Diskografie ein weiteres Highlight hinzu. Aufgenommen im Studio "La Buissonne" in Südfrankreich mit Weltklasse-Musikern - Ziv Ravitz am Schlagzeug, Nicolas Fiszman am Bass und Jacob Karlzon am Piano und Keyboards - hat er eine faszinierende Klangmischung aus Jazz, Pop, akustischem Folk, zeitgenössischer Klassik und Latin geschaffen. "Vagabond" verbindet all diese Stile zu etwas völlig Neuem - aber eben doch typisch Dominic Miller.Donnerstag 09.11.2023 Stadthalle Aalen - Großer SaalEckhard Meszelinsky & Noise AdventuresNicht Jazz, sondern Weltmusik, ein Musikstil mit Wiedererkennungswert. Auf der Bühne kommen alle möglichen musikalischen Einflüsse ins Spiel, vom Straßenlärm bis zu den vielen Klängen der verschiedenen Kulturen, die das gesellschaftliche Leben bereichern. So beschreibt Eckhard Meszelinsky das "Noise Adventure". Es ist ein neuartiger Klangkosmos, der von hochtalentierten jungen Musikern gestaltet wird. Auf dem aalenerjazzfest werden vorwiegend Songs aus ihrer neuesten Zusammenarbeit "69" zu hören sein. Meszelinskys Kompositionen sind aufgrund der Herkunft seiner Frau und zahlreicher langer Aufenthalte auf Zypern stark mit orientalischen Elementen durchsetzt.Der musikalische Leiter des Programms, der Pianist und Arrangeur Christian Dellacher, setzt Meszelinskys Kompositionen jedoch im Zeichen von "Noise Adventure" in ein einzigartiges Crossover aus Jazz, Rock und mediterranem Flair. Zusammen mit Meszelinsky am Sax, Conrad Noll am Bass, Jan Niemeyer am Schlagzeug, Anna Sophie Dreyer an der Viola, Paul Bremen an der Violine und Veit Steinmann am Cello entstehen wunderschöne Klangwelten mit spannenden und überraschenden Arrangements, die die Kreativität und Spielfreude der Musiker zu einem überraschenden Hörerlebnis verbinden.Donnerstag 09.11.2023 Stadthalle Aalen - Großer SaalSteve Gadd BandDiese Jungs sind echte Profis. Sie können so ziemlich alles mit jedem spielen, im Studio oder auf Tournee. Von Ray Charles über Miles Davis und Paul Simon bis hin zu Kate Bush und John Mayer - einzeln und in allen möglichen Konstellationen haben sie mit den ganz Großen gespielt. Sie haben es wirklich drauf. Und zusammen, als Steve Gadd Band, haben sie eine erstaunliche Band, die Grammy-Preise und Fans auf der ganzen Welt gewonnen hat. Mit Michael Landau an der Gitarre, Walt Fowler an der Trompete, Larry Goldings am Keyboard, Travis Carlton am Bass und Steve Gadd, der die Band vom Schlagzeug aus leitet, bringen sie smoothe, tighte und funky Jazz-Grooves auf die Bühne.Freitag 10.11.2023 Stadthalle Aalen - Großer SaalMichael MayoDer 28-jährige Michael Mayo, der in L.A. geboren und aufgewachsen ist, aber seit fünf Jahren in New York lebt, beendete die Arbeit an seinem Solo-Debütalbum "Bones" kurz vor der COVID Pandemie. Die Tracks wurden live mit seiner Band eingespielt - Keyboarder Andrew Freedman, Bassist Nick Campbell und Schlagzeuger Robin Baytas, mit denen er schon seit der High School oder dem College zusammenspielt. Als Sohn von Session- und Tourmusikern studierte Michael am renommierten New England Conservatory of Music. Herbie Hancock, sein Mentor, half ihm, die Verbindung zwischen Sound und Technologie durch ein Looper-Pedal zu entdecken, und präsentierte ihn 2018 auf einer Tournee durch Südamerika als Sänger.Wie Bobby McFerrin, einer seiner Haupteinflüsse, nähert sich Mayo seiner Stimme als Musikinstrument, aber auf oft unerwartete Weise - mit Pop-Harmonien im Stil von Brian Wilson ("Robot Man"), Stevie Wonder R&B ("Another Love"), Drum and Bass ("What's My Name", inspiriert von einer Zeile aus "Crepuscule" des Dichters e.e. cummings) und sogar Hip-Hop ("About Your Love"). Trotz seiner klassischen Ausbildung ist Mayos Musik eine nahtlose Mischung aus alternativen und Neo-Soul-Elementen, eine einzigartige Kombination, die sich jeder Genrezuordnung entzieht.Freitag 10.11.2023 Stadthalle Aalen - Großer SaalIncognitoZieht eure Tanzschuhe an. Macht euch bereit für die Party. Die als Incognito bekannten Jazz-Funker sind auf Tournee. Das tun sie schon seit Jahren, zumindest seit ihr Debütalbum "Jazz Funk" 1981 veröffentlicht wurde. Als Acid-Jazz-Projekt, das seine Wurzeln in der Brit-Funk-Szene hat, wird Incognito von Jean-Paul "Bluey" Maunick angeführt, einem Multi-Instrumentalisten, Songwriter, Produzenten und Arrangeur, der ein ständig wechselndes Line-up leitet, das seinen Wohlfühl-Hybrid-Sound immer weiter verfeinert und Soul, Funk, Disco und Crossover-Jazz der 70er Jahre modernisiert. Als einflussreicher Teil der Nu-Jazz-Szene der 90er Jahre und seither haben sie den Funk-Zug mit zahlreichen Alben und Kollaborationen über die Jahre hinweg angetrieben. Alle sind herzlich eingeladen, auf den Zug aufzuspringen.Freitag 10.11.2023 Stadthalle Aalen - "Room 55"Gustavo Beytelmann & Philippe Cohen SolalEin Duett anderer Art. Gustavo Beytelmann ist ein international anerkannter Tango-Pianist und Komponist von Musik für Radio, Fernsehen, Film und Konzertsäle. Mit Philippe Cohen Solal trifft sich Beytelmanns Klavierkunst mit Beats und Samples. Solal ist ein Architekt der elektronischen Musik und autodidaktischer Komponist, ein DJ und ein Plattenproduzent. Am bekanntesten ist Solal als Mitbegründer des Gotan-Projekts, einer ehrgeizigen Verbindung von elektronischer Musik und Tango, deren Album "La Revancha del Tango" sich weltweit millionenfach verkaufte. Im Jahr 2008 komponierte er sein Solo-Country/Blue Grass-Album "Solal presents The Moonshine Sessions", das aus persönlichen, akustischen Songs besteht. Im Laufe der Jahre komponierte, produzierte und arbeitete er mit zahlreichen internationalen Musikern zusammen, darunter Bobby McFerrin, Roots Manuva, Dr. John, Dorfmeister und Esperanza Spalding. Beim diesjährigen aalenerjazzfest wird er zusammen mit dem argentinischen Maestro Beytelmann am Klavier Songs aus ihrem 2022 erschienenen Album "The Human Seasons" präsentieren. In ihrer höchst kreativen Zusammenarbeit erkunden die beiden die Klänge der Jahreszeiten live auf der Bühne.Freitag 10.11.2023 Stadthalle Aalen - "Room 55"Markus Becker & Lutz KrajenskiKlassik trifft Jazz - und zwar in Form von Pianist Markus Becker, dem gefeierten Haydn- Interpreten mit Hang zur Improvisation, und Keyboarder Lutz Krajenski, der Mahler liebt, aber für Künstler*innen wie Randy Crawford, Tom Jones oder Manfred Krug spielt. Gemeinsam verwirklichen die beiden Tastenvirtuosen einen langgehegten Traum: der Klassiker darf improvisieren, der Jazzer sich der gestrengen Partitur unterwerfen. Im Piano-Orgel-Duo - genauer: an Flügel und Seventies-Fender-Rhodes - machen sich Becker und Krajenski auf, sich und ihrem Publikum ein Repertoire zu erspielen, das von Bach bis Gershwin, von Brahms bis Stevie Wonder, von Beethoven bis Thelonious Monk reicht. "A Klazz Of Its Own" nennen sie dieses besondere Konzerterlebnis, das Klassik und Jazz weder einfach nebeneinanderstellt noch auf Teufel komm raus fusioniert, sondern vielmehr die überraschenden Schnittmengen beider musikalischer Welten aufzeigt.Samstag 11.11.2023 Stadthalle Aalen - Großer SaalMatthew WhitakerAuf vielfachen Wunsch zurück. Mathew Whitaker wird wieder live in der Stadthalle Aalen an den Keyboards jammen. Sein Stern ist schnell aufgestiegen und leuchtet, seit er im Alter von drei Jahren in New Jersey mit dem Keyboardspielen begann. Mit seiner perfekten Tonlage und der erworbenen Fähigkeit, Noten in Blindenschrift zu lesen, wurde er bald als hervorragender Jazzpianist anerkannt. Er tourte um die Welt, wurde im Alter von zehn Jahren eingeladen, bei Stevie Wonders Aufnahme in die Hall of Fame des historischen Apollo Theaters zu spielen, und hat seit 2017 drei Alben als Bandleader veröffentlicht. Seine Mischung aus zeitgenössischem Jazz basiert auf seinem Studium des Klaviers und des Schlagzeugs, das er mit gefühlvollen jazzigen Melodien auf der Orgel ergänzt.Samstag11.11.2023 Stadthalle Aalen - Großer SaalCory Henry BandCory Henry und seine Band bringen den Funk nach Aalen. Henry ist ein amerikanischer Singer-Songwriter, Pianist, Organist und Plattenproduzent. Als Mitglied des abenteuerlichen Ensembles Snarky Puppy wurde er mit einem Grammy ausgezeichnet, unter anderem als "Best Contemporary Instrumental Album" für das von der Kritik gefeierte Album "Culcha Vulcha". Seine Solokarriere startete er 2018 mit "Art of Love". 2021 wurde sein Album "Something to Say" für einen Grammy in der Kategorie "Best Progressive R&B Album" nominiert. 2022 wurde Corys Album "Operation Funk" in der gleichen Kategorie für das "Best Progressive R&B-Album" nominiert wie im Vorjahr. Und Funk ist sicherlich das, was das Publikum bei den Live-Auftritten der Cory Henry Band erwarten kann. Macht euch bereit!Samstag11.11.2023 Stadthalle Aalen - Großer SaalCandy DulferGib den Leuten einen belebenden Beat und ein paar schicke Saxophonklänge, und sieh zu, wie der Schmerz dahinschmilzt. Das ist das funky Zeug, auf das sich Candy Dulfer, die ehemalige Saxophonistin von Prince, und ihre Band spezialisiert haben. Das neueste Album der groovenden holländischen Singer-Songwriterin und Saxophonistin, das treffend betitelte "We Never Stop", ist eine Partyplatte aus stinkenden Jams, seidigem R&B, Jazz und Pop-Funk. We Never Stop ist ein Zeichen des Triumphs angesichts der globalen Pandemie und der weltweiten Rassenunruhen. Das Ziel von Candys Musik ist es, sich zu erheben und den Schmerz der Welt zu überwinden.Candy ist Solokünstlerin, Songschreiberin, gefragte Instrumentalistin, Co-Autorin und Kollaborateurin, die mit einigen der größten Namen der modernen Musikbranche zusammengearbeitet hat. Alles begann, als ihr Vater, Hans Dulfer, ein bekannter niederländischer Jazz-Saxophonist, sie im Alter von vier Jahren zu einem Konzert des Jazz-Schwergewichts Sonny Rollins mitnahm. Seitdem hat sie unter anderem mit Van Morrison, Maceo Parker, Sheila E., Mavis Staples, Lionel Richie, Beyoncé, Pink Floyd, Chaka Khan, Aretha Franklin und Prince gespielt. Getreu dem Titel ihres aktuellen Albums We Never Stop steht ihr nichts im Weg, wenn sie funky Sachen macht.Samstag11.11.2023 Stadthalle Aalen - "Room 55"JAZZBOISDas in Budapest ansässige Trio ist tief im Jazz und Broken Beat verwurzelt, lässt sich aber auch von Hip-Hop, Disco, Funk und anderen Beats inspirieren. Ihre Musik kombiniert raffinierte Synthesizer, hypnotische Basslines und treibende Drums.Samstag11.11.2023 Stadthalle Aalen - "Room 55"José James - Sings BaduJosé James ist ein Jazzsänger für die Hip-Hop-Generation, der die Grenzen zwischen traditionellem und zeitgenössischem Jazz, Hip-Hop, Soul, Funk, Pop und Rock kunstvoll verwischt. In den letzten 11 Jahren hat er 11 von der Kritik hochgelobte Alben veröffentlicht. Er hat mit vielen namhaften Künstlern wie Flying Lotus, Robert Glasper, Lalah Hathaway, Ledisi, Aloe Blacc und Jason Moran zusammengearbeitet. Mit seinen Gesangsdarbietungen führt er 100 Jahre Jazzgesang in die Zukunft. In seinem neuesten Projekt interpretiert er die Songs der großen Neo-Soul-Sängerin Erykah Badu "Es ist ganz einfach", erklärt James. "Beim Jazzgesang ging es schon immer darum, die höchsten Standards der jeweiligen Zeit zu interpretieren. Und für meine Generation ist Erykah Badu eine der innovativsten und prägnantesten Songwriterinnen. Ihre Arbeit hat sich in sozialer, musikalischer und künstlerischer Hinsicht als bahnbrechend erwiesen." James' Interpretationen stützen sich auf seine Erfahrungen mit den modernen Meistern McCoy Tyner, Robert Glasper und Flying Lotus, um eine neue Klanglandschaft durch eine improvisatorische Linse zu schaffen.Sonntag 12.11.2023 Stadthalle Aalen - Großer SaalBeth HartMit großer Freude kündigt das aalener jazzfest eine weitere ganz besondere Performerin für das diesjährige Programm an. Am Sonntag, den 12. November 2023, werden Musikliebende mit dem ausdrucksstarken Gesang von Beth Hart verzaubert.Sängerin Beth Hart gilt als eine der stärksten Live-Stimmen der amerikanischen Blues- und Rockszene von heute.Ihre Stimme ist kraftvoll und rau. Sie singt Rock, Jazz, Blues und Soul und scheint tausend Geschichten zu erzählen. Hart begann in den 90er Jahren professionell aufzutreten. Ihre 1999 erschienene Single "LA Song (Out of This Town)" war damals ein Hit. Doch ihr Aufstieg zum Star ließ lange auf sich warten. Erst ihre Zusammenarbeit mit dem Blues-Gitarrenhelden Joe Bonamassa im Jahr 2011 für "Don't Explain", ein Album mit Blues- und Soul-Klassikern, verhalf ihr zum internationalen Durchbruch. Im Wechsel zwischen Platten mit Bonamassa und Soloalben erarbeitete sich Hart einen Ruf als prägnante, gefühlvolle Songwriterin und kraftvolle Sängerin. Sie ging bei ihren Platten auch künstlerische Risiken ein, wechselte ihre Begleitmusiker und arbeitete für ihr starkes, intimes 2019er Album "War in My Mind" mit dem Superstar-Produzenten Rob Cavallo zusammen, der auch ihr 2022 erschienenes "A Tribute to Led Zeppelin" produzierte.