Starkes erstes Halbjahr beschert YIELCO kräftigen Zuwachs: Finaler Zeichnungsschluss mehrerer Fonds, Eröffnung des Madrider Büros und Erreichung von EUR 10 Mrd. an betreuten Kapitalzusagen



München/Zürich/Madrid/Luxemburg, 2. August, 2023 - Die YIELCO Investments Gruppe ("YIELCO"), ein Spezialist für Privatmarktanlagen, gibt die erfolgreichen Closings von zwei Fonds und die Eröffnung eines neuen Büros in Madrid mit einem eigenen Country Head bekannt. Das Unternehmen, das sich der bedeutenden 10-Milliarden-Euro-Marke bei den betreuten Kapitalzusagen nähert, gibt die Closings von zwei Programmen im ersten Halbjahr 2023 und seine neuen Strategien und Aktivitäten für das zweite Halbjahr bekannt.



YIELCOs Management von links nach rechts: Claudio Ghisu, Börge Grauel, Uwe Fleischhauer, Dr. Matthias Unser, María Sanz, Dr. Armin Otterbach, Dr. Peter Laib, Iwan Heiz YIELCO, ein auf Investmentlösungen im Bereich Infrastruktur, Private Debt und Private Equity spezialisierter Finanzdienstleister, gibt den Zeichnungsschluss von zwei differenzierten Programmen bekannt - YIELCO Specialty Lending und YIELCO Defensive Investments. Das Private Debt Multi-Manager-Programm YIELCO Specialty Lending hat Ende April erfolgreich sein Final Closing mit einem Volumen von über EUR 200 Mio. durchgeführt. Die Anlagestrategie fokussiert sich auf die Vergabe von besicherten Krediten, die mit einer Absicherung durch Vermögenswerte unterlegt sind ("Asset Based Lending"). "YIELCO Specialty Lending hat bisher Kapitalzusagen bei neun Einzelfonds umgesetzt. Das Portfolio zeigt bereits einen sehr erfolgreichen Start in Bezug auf die Wertentwicklung, getrieben durch eine hohe Cash Yield und erste erfolgreiche Refinanzierungen mit zusätzlicher, teils substanzieller Erfolgsbeteiligung", kommentiert Börge Grauel, Co-Head Private Debt bei YIELCO.

Der letzte Zeichnungsschluss für YIELCOs ersten Value Private Equity Co-Investmentfonds, YIELCO Defensive Investments, fand ebenfalls im April statt. Mit einem Volumen von EUR 159 Millionen wurde die Zielgröße übertroffen. Der Fonds konzentriert sich auf attraktive, wertorientierte Co-Investments im kleinen und mittleren Marktsegment. Die Transaktionen zeichnen sich durch defensive Elemente wie niedrige Einstiegsmultiplikatoren, moderate Fremdkapitalhebel und einen hohen Grad an Asset Absicherung aus. Manuel Deimel, Head Co-Investments bei YIELCO, erläutert: "Seit der Auflegung des Fonds hat sich YIELCO Defensive Investments an acht Transaktionen beteiligt und verzeichnet bereits starke Bewertungssteigerungen, die vor allem auf die positive operative Entwicklung der zugrunde liegenden Unternehmen zurückzuführen sind".

Im Einklang mit dem Wachstum des Unternehmens hat YIELCO seine europäische Präsenz durch die Eröffnung eines neuen Büros in Madrid in der ersten Jahreshälfte ausgebaut. Der ehemalige Mitarbeiter von Mutua Madrileña, Julián Álvarez, konnte als Leiter für das Büro und die Aktivitäten in Spanien gewonnen werden. Das im Herzen des madrilenischen Geschäftsviertels "Salamanca" gelegene Büro und das dedizierte Team sollen das Wachstum von YIELCO vorantreiben und wertvolle Beziehungen in Spanien pflegen. "Ich freue mich, die Beziehungen zu unseren geschätzten Fondsmanagern in Spanien zu stärken und unsere Kunden vor Ort noch intensiver zu unterstützen", erklärte Julián Álvarez.

"Die derzeitigen Marktbedingungen bieten eine Vielzahl attraktiver Investitionsmöglichkeiten. Mit unserem operativen Fokus auf die Steigerung von Unternehmensgewinnen, können wir erheblichen Wert schaffen und unseren Investoren hervorragende Renditen bieten", kommentiert María Sanz, Co-Head Private Equity bei YIELCO.

Im Bereich Private Debt wurde YIELCO kürzlich von einem renommierten deutschen Pensionsfonds mit dem Aufbau eines Private Debt Portfolios für die nächsten Jahre beauftragt. Dr. Matthias Unser, Co-Head Private Debt bei YIELCO, erklärt: "Private Debt hat in den letzten Jahren gezeigt, dass es Marktturbulenzen standhalten kann und Investoren stabile und verlässliche Renditen bietet. Die derzeitigen Marktbedingungen werden von vielen als die attraktivsten der letzten zehn Jahre angesehen. Die Anleger erkennen dies zunehmend und beginnen, (wieder) in Private Debt zu investieren".

Die beiden Dachfonds YIELCO Infrastruktur III und YIELCO Special Situations Europe II stehen noch offen für neue Investoren und bieten eine hohe Visibilität und bereits attraktive Bewertungen. Beide Programme haben trotz ihrer frühen Phase schon eine starke Performance gezeigt. "YIELCO Infrastruktur III knüpft an den Erfolg seiner beiden Vorgänger an: Mit eine Abrufquote von 45%, sieben getätigten Zeichnungen und einem MOIC von 1,3x ist es eine attraktive "late primary" Opportunität für Investoren im Infrastruktur-Bereich, der weiter an Bedeutung gewinnt", so Uwe Fleischhauer, Co-Head Infrastruktur bei YIELCO. Auch YIELCO Special Situations Europe II bietet mit zehn getätigten Zeichnungen eine hervorragende Visibilität und bereits erste Ausschüttungen an Investoren.

YIELCO Special Situations III, das sechste Value Private Equity-Programm von YIELCO, konzentriert sich auf Investitionsmöglichkeiten in den USA und setzt die erfolgreiche Value-Investing-Strategie des Unternehmens fort. Das Portfolio bietet Zugang zu Fonds, die sich auf komplexe Buyout- und Turnaround-Transaktionen im nordamerikanischen Mittelstand spezialisiert haben. Das Portfolio befindet sich bereits in der aktiven Aufbauphase mit vier abgeschlossenen Commitments und einem in der abschließenden Due-Diligence-Prüfung. Der Fonds bleibt für ein weiteres Jahr geöffnet, so dass die Anleger diesen günstigen Zeitpunkt für Value-Investing-Strategien nutzen können. Die Produktpipeline für 2023/24 umfasst außerdem ein Senior Debt- und ein Specialty Lending-Produkt sowie einen Infrastruktur- und einen Impact Co-Investment-Fonds.

In der ersten Hälfte des Jahres 2023 hat sich YIELCO weiterhin sehr erfreulich entwickelt und nähert sich dem bedeutenden Meilenstein von EUR 10 Mrd. an Assets under Service. "Das bemerkenswerte Wachstum des Unternehmens in diesem Zeitraum ist eine Freude für uns. Mit Blick auf die Zukunft wird YIELCO seiner Vision verpflichtet bleiben: Einerseits seinen loyalen Investoren weiterhin hervorragende Anlagemöglichkeiten zu bieten und gleichzeitig für sein talentiertes und motiviertes Team ein förderliches und angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen", so Dr. Peter Laib, Vorsitzender des Aufsichtsrats der YIELCO Investments AG. Über YIELCO YIELCO ist ein unabhängiger, weltweit tätiger Spezialist für Privatmarktanlagen mit Sitz in Deutschland, der Schweiz, Spanien und Luxemburg. Die Gruppe betreut derzeit rund EUR 10 Milliarden an Kapitalzusagen von institutionellen Investoren und Family Offices und investiert in Infrastruktur, Private Debt und Private Equity.

