Hamburg (ots) -Die Stimmung ist schlecht auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland: Denn jede:r Dritte denkt derzeit über Kündigung nach. Das ist eins der Ergebnisse der aktuellen Erhebung "Jobpulse 2023" der Recruiting-Plattform WorkGenius. 39 Prozent der Befragten gaben an, in den letzten 12 Monaten "öfter bis sehr oft" über den Wechsel des Arbeitgebers nachgedacht zu haben.Hauptgründe: Zu geringes Gehalt (59 Prozent) sowie das Arbeitsumfeld (42 Prozent). Auch die Unternehmenskultur (40 Prozent) und mangelnde Work Life Balance (36 Prozent) sind für viele ein Grund, ihr Unternehmen verlassen zu wollen.Diese und viele weitere spannende Fakten enthält der "Jobpulse 2023", den die Marktforscher von appinio in Kooperation mit WorkGenius erstellt haben. 1.000 Frauen und Männer wurden im Frühsommer 2023 nach ihrer Meinung rund um das Thema Arbeitsplatz-Zufriedenheit, Arbeitszeiten, möglicher Selbstständigkeit und Freelancing befragt.Weitere Ergebnisse:Rund 90 Prozent der Arbeitnehmer:innen wollen nur noch weniger als 40 Stunden pro Woche arbeiten.Eine Festanstellung bei mehreren Arbeitgebern - 71 % finden das Modell (eher bis sehr) interessant.Jede:r dritte Deutsche ist offen dafür, künftig als Freelancer zu arbeiten.Den kompletten "Jobpulse 2023" finden Sie hier (https://www.workgenius.com/de/jobpulse-2023/)Pressekontakt:Tom Röhricht | VP Strategy + Communication | +49 40 607 73 05 36tom.roehricht@workgenius.comOriginal-Content von: WorkGenius Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168981/5572089