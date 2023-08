DJ AUKTION/Etwas geringere Nachfrage für Bundesanleihen 2036 und 2038

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2036 bzw. 2038 im Gesamtvolumen von 1,714 Milliarden Euro aufgestockt. Die Nachfrage war dabei in beiden Laufzeiten leicht rückläufig. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 23. Februar 2022 für die Papiere mit Laufzeit 2036 und 24. Mai 2023 für die Titel mit Laufzeit 2038.

== Emission 0,00-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. Mai 2036 Volumen 750 Mio EUR Bietungsvolumen 1,405 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 609 Mio EUR Zeichnungsquote 2,3 (2,7) Durchschnittsrend. 2,61% (0,37%) Wertstellung 4. August 2023 Emission 1,0-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. Mai 2038 Volumen 1,25 Mrd EUR Bietungsvolumen 2,554 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 1,105 Mrd EUR Zeichnungsquote 2,3 (2,4) Durchschnittsrend. 2,67% (2,64%) Wertstellung 4. August 2023 ===

August 02, 2023

