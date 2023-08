LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat Fresenius Medical Care (FMC) nach Quartalszahlen und angehobener Prognose auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Schätzungen am Markt für den Dialyseanbieter bewegten sich bereits am oberen Ende der Prognose-Bandbreite und die Erhöhung des Ausblicks sei teils schon erwartet worden, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einige Investoren hätten beim Ausblick außerdem noch etwas mehr erwartet. Für die FMC-Papiere dürfte es nach ihrem starken Lauf seit Jahresanfang nun Zeit für eine Atempause sein. Er bevorzugt derzeit die Anteile der Mutter Fresenius, die bislang mit der Kursentwicklung von FMC nicht mitgehalten hätten./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2023 / 06:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2023 / 06:06 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785802

