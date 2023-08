Fresenius mit Umsatzsteigerung - Anleger reagieren skeptisch

Werbung







Der DAX®-Konzern steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um 3%. Der Umsatzausblick des Jahres 2023 soll sich ohne Fresenius Medical Care verbessern.



Fresenius gilt als größter privater Krankenhausbetreiber Deutschlands und war zuletzt durch das geplante Entflechtungsvorhaben rund um die Beteiligung von Fresenius Medical Care in den Schlagzeilen. Diese Dekonsolidierungs-Maßnahme wird laut Konzern auch weiterhin erfolgreich umgesetzt und wurde auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 14. Juli auch von den Aktionären abgesegnet.



Werfen wir nun ein Blick auf die jüngsten Quartalsergebnisse: Der währungsbereinigte Umsatz stieg um 7% auf 10,36 Milliarden Euro an. Hauptgrund dafür war das Geschäft der beiden Operating Companies: Fresenius Kabi und Fresenius Helios. Fresenius Kabi bietet Gesundheitsprodukte für kritisch und chronisch erkrankte Patienten an und Fresenius Helios ist ein privater Krankenhausvertreiber, der in ganz Europa tätig ist. Zusammengefasst erreichten die beiden Operating Companies ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 9% auf 5,1 Milliarden Euro. Trotz allem sank das operative Ergebnis des Konzernes im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5% auf 956 Millionen Euro.



Michael Sen, der Vorstandsvorsitzende von Fresenius, blickte zufrieden auf die Entwicklung von Kabi und Helios sowie auf die kommende Dekonsolidierung von Fresenius Medical Care: "Wir halten das Tempo hoch und setzen FutureFresenius konsequent und zügig um. […]"







