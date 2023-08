Fresenius Medical Care (FME) hat im zweiten Quartal einen Umsatz von EUR 4,8 Mrd. (+1% ggü. Vorjahr) erzielt und damit die Markterwartungen erfüllt. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 41% ggü. dem Vorjahresquartal auf EUR 401 Mio., vor allem aufgrund von Einsparungen (FME25 Programm), Produktivitätsverbesserungen und dem Wegfall von Aufwendungen im Zusammenhang mit dem US Provider Relief Fund. Im Laufe des Quartals gab FME die strategische Veräußerung von Kliniknetzwerken in ‚Afrika südlich der Sahara' und in Ungarn bekannt. Die Erlöse werden zum Schuldenabbau verwendet werden. In Kombination mit der soliden Entwicklung sieht AlsterResearch das Unternehmen auf einem guten Weg, seine kurz- und mittelfristigen Ziele zu erreichen. Daher berücksichtigen die Analysten das Guidance-Update und leiten ein neues DCF-basiertes Kursziel von EUR 43,00 her. Das Rating bleibe jedoch aufgrund des begrenzten Kurspotentials HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fresenius%20Medical%20Care





