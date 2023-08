Die Ergebnisse von TeamViewer (TMV) für Q2 2023 waren besser als erwartet. Wie das Management bereits angedeutet hatte, beschleunigte sich das Wachstum der Umsätze, unterstützt durch eine starke Dynamik in EMEA und APAC. Die bereinigte EBITDA-Marge verringerte sich im zweiten Quartal, was jedoch nicht überraschend kam, da das Management darauf hingewiesen hatte, dass die Kosten im zweiten Quartal höher sein könnten. Eine wichtige Erkenntnis ist die neue Steuerstruktur, die einen erheblichen Einfluss auf das zukünftige Gewinn je Aktie von TMV hat. Für das gesamte Jahr 2023 wird eine Steuerquote in den hohen 20ern erwartet, und nach 2023 rechnet das Management mit einer Steuerquote in den niedrigen 30ern, was eine deutliche Verbesserung gegenüber den 40er-Sätzen darstellt, die TMV in den letzten beiden Jahren aufwies. Zusätzlich zum Aktienrückkauf, der gut voranschreitet, mussten die Annahmen zum Gewinn je Aktien von AlsterResearch aktualisiert werden. Unter Berücksichtigung einer niedrigeren Steuerquote und einer reduzierten Anzahl ausstehender Aktien, leiten die Analysten ein neues DCF-basiertes Kursziel von 16,50 EUR (alt 15,00 EUR) ab. Aufgrund des begrenzten Aufwärtspotenzials bleibt das Rating jedoch auf HOLD. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TeamViewer%20AG





