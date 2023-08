Baden-Baden (ots) -Film über syrische IS-Terroristen, die sogenannten "Beatles" / am 9. August 2023 um 22:50 Uhr im Ersten und in der ARD MediathekIm Sommerprogramm bündelt Das Erste in seiner Dokumentarfilmstaffel wieder spannende Themen und bewegende Geschichten. Am 9. August um 22:50 Uhr begleiten die Filmemacher Puk Damsgaard Andersen und Søren Klovborg in "The Hostage Takers", deutsch: "Die Geiselnehmer - Zeugnisse aus der IS-Hölle" den englischen Journalisten Sean Langan beim Interview mit zwei IS-Terroristen der Gruppe, die als "The Beatles" erschreckende Berühmtheit erlangten. So genannt wegen ihrer Herkunft aus Großbritannien, hielten sie in Syrien viele westliche Geiseln gefangen. Der Film zeichnet das Psychogramm von Menschen, die allen Werten der Humanität den Rücken gekehrt hatten. Zu sehen ist "Die Geiselnehmer" am Mittwoch, 9. August 2023, 22:50 Uhr im Ersten und ab 7. August in der ARD Mediathek (http://www.ardmediathek.de/).Auf einer blutigen SpurAls "The Beatles" haben sie düstere Schlagzeilen gemacht: Drei IS-Mitglieder aus Großbritannien, brutale Gefängniswärter, die in Syrien viele westliche Geiseln gefangen hielten, darunter auch den amerikanischen Kriegskorrespondenten James Foley. Nach der brutalen und live im Internet übertragenen Enthauptung von Foley, die weltweit für Entsetzen sorgte, gelang es dem englischen Top-Journalisten Sean Langan, zwei Mitglieder dieser Terrorgruppierung aufzuspüren, als sie, unmittelbar nachdem der IS Raqqa aufgeben musste, von den Kurden gefangen genommen wurden.Der filmische Versuch zu verstehenLangan war 2008 selbst 12 Wochen lang Geisel bei den Taliban. Als enger Freund des ermordeten James Foley zeichnete Langan als bislang einziger westlicher Journalist 2018 stundenlange, emotionale Gespräche mit den inhaftierten Terroristen in Syrien auf, bei denen es zu einer schonungslos harten, finalen verbalen Konfrontation kam. Langan wollte zum einen an Informationen gelangen, die zu einer Verurteilung der beiden führen sollten und zum anderen verstehen, wie man als westlich geprägter Mensch eine führende Figur im IS werden konnte - so wie die interviewten IS-Kämpfer Alexanda Kotey und El Shafee Elsheikh. Parallel dazu interviewten die preisgekrönte dänische Filmemacherin Puk Damsgaard Andersen und ihr Kollege Søren Klovborg den Kriegsfotografen Daniel Rye, der von seiner Geiselhaft bei den "Beatles" erzählt. Flankierend in die Geschichte eingebettet sind Interviewszenen mit dessen Eltern und dem international operierenden Unterhändler bei Geiselnahmen Jens Serup, der auch bei Foley angefragt war und schließlich den Austausch mit Rye durchführte. Der Dokumentarfilm erzählt im Wechsel der Gespräche und Interviewszenen, mit sorgfältig ausgesuchtem Archivmaterial, persönlichen Aufnahmen, Fotografien und kurzen dokumentarischen Szenen eindringlich die Zeit der Geiselhaft. Die Zeugenaussagen, sowohl der Folterer als auch der Opfer, sind in ihrer brutalen Ehrlichkeit einzigartig und eindrücklich.Weitere Informationen unter: http://swr.li/die-geiselnehmer-zeugnisse-aus-der-is-hoelleFotos zum kostenlosen Herunterladen unter ARD-foto.de (http://www.ard-foto.de/). Akkreditierte Journalisten können den Film nach Fertigstellung anschauen unter presseportal.swr.de.Newsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt:Daniela Kress, 07221 929 23800, daniela.kress@swr.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/5572137