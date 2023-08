DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:50 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.577,25 -0,5% +16,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.684,75 -0,8% +39,3% Euro-Stoxx-50 4.370,69 -0,8% +15,2% Stoxx-50 3.979,78 -0,9% +9,0% DAX 16.107,50 -0,8% +15,7% FTSE 7.583,68 -1,1% +2,9% CAC 7.354,55 -0,7% +13,6% Nikkei-225 32.707,69 -2,3% +25,3% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 132,71 +0,45

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,92 81,37 +0,7% +0,55 +3,9% Brent/ICE 85,25 84,91 +0,4% +0,34 +3,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 27,71 27,12 +2,1% +0,58 -66,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.951,92 1.944,36 +0,4% +7,56 +7,0% Silber (Spot) 24,39 24,38 +0,1% +0,02 +1,8% Platin (Spot) 931,35 936,00 -0,5% -4,65 -12,8% Kupfer-Future 3,87 3,91 -0,9% -0,04 +1,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Ein sich abzeichnendes knapperes Angebot lässt die Ölpreise steigen. Am späten Dienstag hatte der US-Branchenverband API einen drastischen Rückgang der Rohölvorräte in den USA vermeldet. Die Akteure warten nun gespannt darauf, ob die Daten der staatlichen Energy Information Administration am Mittwoch diese Entwicklung bestätigen.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Aktienmärkten zeichnen sich am Mittwoch deutliche Kursverluste ab, nachdem die Ratingagentur Fitch den USA die Spitzenbonitätsnote "AAA" aberkannt hat. Die Analysten befürchten eine Verschlechterung der Haushaltslage. Mit ihrer Entscheidung trägt Fitch nach eigenen Angaben der wachsenden Schuldenlast ebenso Rechnung wie der "Erosion der Regierungsführung".

US-Staatsanleihen verzeichnen etwas Zulauf, was sich in sinkenden Renditen niederschlägt. Die Treasurys profitierten von ihrem Ruf als "sicherer Hafen", heißt es dazu aus dem Handel. In der Vergangenheit hätten die US-Anleihen in ähnlichen Situationen aus genau diesem Grund sogar eine regelrechte Rally erlebt. So sei es auch gewesen, als im August 2011 die Ratingagentur S&P die US-Bonitätsnote abgestuft habe, so Gennadiy Goldberg, Leiter der US-Zinsstrategie bei TD Securities. Er merkt an, dass sich Anleger eher an Konjunkturdaten zum Wachstum oder zur Inflation orientierten.

Das wird wohl auch am Mittwoch der Fall sein. Anleger dürften ihr Augenmerk auf den Juli-Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP richten. Er dürfte einen Vorgeschmack geben auf die offiziellen Arbeitsmarktdaten am Freitag. Die Beschäftigungslage ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet.

An der Börse können sich die Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) der negativen Tendenz entziehen. Der Halbleiterkonzern hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet; die Aktie legt im vorbörslichen Handel um 1,1 Prozent zu. Enttäuscht zeigen sich die Anleger dagegen vom Ausblick des Spieleentwicklers Electronic Arts (EA), dessen Aktie um 4,5 Prozent fällt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 2Q

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q

22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juli Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +175.000 Stellen zuvor: +497.000 Stellen

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte setzen ihre Abwärtsbewegung zur Wochenmitte mit Dynamik fort. "Die Lage trübt sich ein", sagt ein Marktteilnehmer. Einerseits seien die Vorlagen aus den USA und aus Asien negativ. Andererseits hätten zuletzt auch die schwachen VDMA-Auftragseingänge auf eine Eintrübung der Konjunktur und schwächere Unternehmensgewinne hingedeutet. Zugleich dürften die Erwartungen an einen Rückgang der Inflation und damit auf Zinsunterstützung mit dem jüngsten Ölpreisanstieg überzogen sein. Und nicht zuletzt dämpft die Abstufung der US-Bonitätsnote durch Fitch die Stimmung. Die eingetrübte Stimmung und die zu beobachtende Risikoaversion überschattet auch manch positves Unternehmensergebnis. Siemens Healthineers (-6,8%) überraschte allerdings negativ. Die Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal werden von Jefferies als uneinheitlich eingestuft. Das zweite Quartal von Fresenius, ohne die Tochter Fresenius Medical Care (FMC), entsprach im Wesentlichen den Erwartungen, so Jefferies. Die Anhebung der Umsatzprognose für 2023 sei allerdings eine positive Überraschung. Die Aktie gibt mit dem schwachen Gesamtmarkt um 2,1 Prozent nach. Die Papiere der Dialysetochter FMC fallen trotz guter Zahlen um 1,7 Prozent. Von vergleichsweise schwachen Geschäftszahlen spricht ein Marktteilnehmer bei Symrise (-3,7%). Die Papiere von Auto1 fallen nach Quartalszahlen um 12,9 Prozent. Auch für die Schaeffler-Aktie geht es trotz guter Ergebnisse mit dem Gesamtmarkt um 2,6 Prozent nach unten. Hugo Boss (-2,6%) profitieren nicht von guten Zahlen und optimistischeren Erwartungen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:16 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0977 -0,4% 1,0983 1,0965 +2,6% EUR/JPY 156,72 -0,4% 156,85 157,17 +11,7% EUR/CHF 0,9635 +0,3% 0,9610 0,9606 -2,7% EUR/GBP 0,8587 -0,3% 0,8605 0,8603 -3,0% USD/JPY 142,75 -0,0% 142,80 143,37 +8,9% GBP/USD 1,2783 -0,1% 1,2764 1,2745 +5,7% USD/CNH (Offshore) 7,1857 +0,0% 7,1943 7,1894 +3,7% Bitcoin BTC/USD 29.508,91 +1,0% 29.647,45 28.795,52 +77,8%

Der Dollar zeigt sich mit leichten Abgaben, nachdem Fitch den USA am Vorabend die Spitzenbonität entzogen hat. Der Dollar-Index fällt um 0,1 Prozent auf 102,22. Unmittelbar nach Bekanntgabe war der Index kurzzeitig unter die Marke von 102 gerutscht. Eine Wiederholung des Jahres 2011 sei unwahrscheinlich, als die Abstufung der US-Kreditwürdigkeit durch S&P einen drastischen Ausverkauf bei risikoreichen Anlagen ausgelöst habe, sagt MUFG-Währungsanalyst Lee Hardman. "Diesmal erwarten wir, dass die unmittelbare Marktreaktion relativ moderat ausfallen wird", so der Analyst, der aber darauf hinweist, dass der Zeitpunkt etwas überraschend sei. Die Abstufung unterstreiche die Probleme mit den US-Staatsfinanzen, die MUFG als einen negativen strukturellen Faktor für die mittel- bis langfristige Entwicklung des Dollar ansieht.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Aktienbörsen hat am Mittwoch Katerstimmung mit den höchsten Tagesverlusten seit rund einem Monat geherrscht. Auf den Kursen lastete, dass die Ratingagentur Fitch den USA die Spitzenbonität aberkannt hat. An den Börsen in Hongkong und Schanghai bewirkten jüngste Maßnahmen zur Ankurbelung der schwächelnden Konjunktur keinen Stimmungsumschwung. Belastet wurde der chinesische Markt von Titeln der Branchen Bankenwesen und Energie. Konjunktursorgen lasteten auch auf der japanischen Börse. Unternehmensseitig kamen die Erstquartalszahlen von Nomura Holdings nicht gut an, der Kurs stürzte um 5,8 Prozent ab. In Seoul wurden vor allem Halbleiterwerte verkauft. Noch immer gestützt von der Nachricht über eine mögliche Übernahme durch HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering stiegen STX Heavy Industries um weitere 8,5 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt ziehen am Mittwoch an. Die Risikoaversion nimmt laut Marktteilnehmern zu. Regierungsanleihen dienen dagegen als sichere Häfen, die CDS-Papiere notieren weitgehend unverändert. Das gilt auch für die USA: Obwohl Fitch den USA die Bestnote für die Kreditwürdigkeit entzogen hat, notiert der 5-Jahres-CDS unverändert bei 34 Basispunkten. Am Markt heißt es, die Auswirkungen der Abstufung sollten begrenzt bleiben. Denn angesichts der Volumina und der Liquidität gebe es für institutionelle Anleger zum US-Markt keine Alternative.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

FRESENIUS

Die Restrukturierung des Gesundheitskonzerns Fresenius trägt Früchte: Im zweiten Quartal 2023 zeigte der DAX-Konzern eine besser als erwartete operative Entwicklung, die er in erster Linie den beiden Operating Companies Kabi und Helios zu verdanken hat, aber auch dem operativem Turnaround bei der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC). Bei der Sparte Vamed, die zum Jahresauftakt in die Verlustzone gerutscht war, brachte Fresenius ein umfassendes Transformationsprogramm auf den Weg.

SIEMENS HEALTHINEERS

hat im dritten Geschäftsquartal operativ weniger verdient als vor Jahresfrist, zeigt in seinen Kerngeschäften jedoch wie angekündigt starkes Wachstum und bestätigte die Jahresprognose. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn ging wegen deutlich niedrigerer Beiträge aus dem auslaufenden Geschäft mit Covid-19-Schnelltests leicht zurück. Analysten hatten sich im Konsens allerdings einen EBIT-Anstieg erhofft. Zudem enttäuschten Auslieferungsprobleme bei der Strahlentherapietochter Varian.

AUTO1

hat sich seinem Ziel, operativ profitabel zu werden, im zweiten Quartal weiter angenähert, und ist mit Blick auf das Gesamtjahr optimistischer geworden. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf Jahressicht um 32 Millionen auf minus 14,8 Millionen Euro. Die Anzahl verkaufter Autos ging zwar um 14,7 Prozent auf 141.682 Fahrzeuge zurück, der Bruttogewinn je Fahrzeug stieg jedoch um 18,1 Prozent auf 898 Euro, so dass der Gesamt-Bruttogewinn zulegte.

HUGO BOSS

hat bei den Lagerbeständen CFO Yves Müller zufolge den "Peak erreicht". Das Unternehmen werde sie sukzessive abbauen, ohne Druck, sagte Müller in der Medientelefonkonferenz nach den Ergebnissen zum zweiten Quartal. Ende Juni hatte der Konzern den Angaben zufolge Lagerbestände in Höhe von 1,13 Milliarden Euro, sie lagen währungsbereinigt 53 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

HUGO BOSS

hat die im Mai erstmals angehobene Unternehmensprognose für das Gesamtjahr erneut erhöht. Im zweiten Quartal knackte der Modehersteller aus Metzingen, der im MDAX notiert ist, beim Umsatz die Milliarden-Euro-Schwelle und steigerte den Gewinn dabei überproportional.

KLÖCKNER

hat im zweiten Quartal deutlich weniger verdient und weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Wie der Duisburger Stahlhändler mitteilte, trug dazu die "erheblichen Stahlpreiskorrektur" bei, der Rückgang beim bereinigten operativen Gewinn EBITDA liege aber innerhalb der Prognosespanne für das Gesamtjahr.

SCHAEFFLER

hat dank einer starken Entwicklung des Automotive-Geschäfts im zweiten Quartal den operativen Gewinn überraschend deutlich gesteigert. Die Profitabilität verbesserte der Auto- und Industriezulieferer deutlich. Angesichts der guten Entwicklung erhöhte Schaeffler den Margenausblick für 2023.

SCHAEFFLER

stellt sich im Industrie-Geschäft nach einem Gewinnrückgang im zweiten Quartal weiterhin auf Gegenwind ein. "In großen Abnahmemärkten haben wir ein schwächeres Wirtschaftsumfeld", sagte CEO Klaus Rosenfeld zu Dow Jones Newswires. Aktuell werde aber von einer temporären Situation ausgegangen und keiner längerfristiger Trendumkehr. Deutlich besser läuft es für Schaeffler dagegen im Geschäft mit Auto-Ersatzteilen.

SYMRISE

verteidigt den Einstieg bei der auf Tiergesundheit spezialisierten Swedencare. "Wir sind nach wie vor von der Sinnhaftigkeit unseres Engagements überzeugt und wir bauen das auch weiter aus", sagte CEO Heinz-Jürgen Bertram. Im Herbst werde Symrise einen Capital Markets Day veranstalten, wo dann auch der CEO und der CFO von Swedencare anwesend sein werden, so der Manager. Dann wolle Symrise konkret erklären, wo der Mehrwert gesehen werde.

ZF FRIEDRICHSHAFEN

hat im ersten Halbjahr trotz eines schwierigen Marktumfeldes sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis gesteigert. Die operative Marge blieb mit 4,0 Prozent stabil. Um das Jahresziel einer Rendite von 4,7 bis 5,2 Prozent zu erreichen, dass der Stiftungskonzern bestätigt hat, sollen Kosten gesenkt und höhere Kosten über Preise an Kunden weitergegeben werden.

DSM-FIRMENICH

hat im ersten Halbjahr 2023 operativ und unter der Strich mehr verdient. Im Gesamtjahr erwartet das Unternehmen allerdings einen Rückgang beim operativen Ergebnis. In der zweiten Jahreshälfte sei wegen der weiteren Abschwächung des Marktes für Vitamine nicht mit einer wesentlichen Verbesserung der Geschäftsbedingungen zu rechnen, bekräftigte das Unternehmen.

HALEON

Der britische Consumer-Health-Konzern hat nach einem besser als erwartet verlaufenen ersten Halbjahr die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Haleon, das von GSK ausgegliederte Consumer-Health-Geschäft, meldete für die Monate Januar bis Juni einen Umsatzanstieg auf 5,74 von 5,19 Milliarden Pfund vor Jahresfrist. Das ist mehr, als Analysten laut einer vom Unternehmen zusammengetragenen Konsensschätzung mit 5,69 Milliarden Pfund prognostiziert hatten. Das organische Wachstum betrug 10,4 Prozent. Hier hatte der Analystenkonsens auf 8,2 Prozent gelautet.

META

Nutzerinnen und Nutzer von Facebook und Instagram in Kanada können über diese Netzwerke nicht mehr die Seiten lokaler Medien aufrufen. Der US-Mutterkonzern Meta teilte am Dienstag mit, "Links zu Nachrichten und Inhalte von kanadischen Medienverlagen und Rundfunkanstalten sind für Menschen in Kanada nicht mehr verfügbar." Der Konzern reagiert damit auf ein kanadisches Gesetz, das Online-Unternehmen verpflichtet, kanadische Medien für deren Inhalte zu bezahlen.

TOYOTA

bringt eine Geländewagen-Ikone zurück auf den US-Markt. Auf einer Veranstaltung in Tokio zeigte Toyota ein neues Land-Cruiser-Modell, das an die kantigen Versionen des Geländewagens aus den Jahren vor 2000 erinnert. Der japanische Autokonzern kündigte die Markteinführung für nächstes Jahr an - zwei Jahre, nachdem der Land Cruiser in den USA eingestellt wurde.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2023 06:51 ET (10:51 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.