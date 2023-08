BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat Kritik von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an den Entlastungsplänen des Finanzministeriums für die Wirtschaft zurückgewiesen. "Der Wirtschaftsminister sollte endlich zur Besinnung kommen und eine seriöse Politik zur Überwindung der Wachstumsschwäche vorantreiben", sagte der FDP-Politiker am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Habecks Kritik am Wachstumschancengesetz sei genauso "fehlgeleitet" wie der Vorwurf einer unsoliden Finanzpolitik, den CDU-Chef Friedrich Merz zuvor mit Blick auf den Bundeshaushalt 2024 erhoben hatte.

"Die beiden Herren wollen scheinbar nicht verstehen, dass Entlastungen und finanzpolitische Vernunft zusammen gedacht werden müssen und sich nicht gegenseitig ausschließen", erklärte Djir-Sarai, der die Politik von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) verteidigte. Die Schuldenbremse werde eingehalten und der Konsolidierungskurs in der Haushaltspolitik fortgesetzt. Zugleich seien für 2024 Investitionen von mehr als 54 Milliarden Euro vorgesehen. "Wir priorisieren staatliche Ausgaben aber im Sinne der Zukunftsfähigkeit Deutschlands und werden auch weiterhin für solide und generationengerechte Finanzen kämpfen", betonte Djir-Sarai.

Habeck hatte zuvor von Lindner stärkere Entlastungen der Wirtschaft verlangt. Er sagte dem "Handelsblatt", die Vorschläge Lindners im Entwurf zum Wachstumschancengesetz reichten nicht. Habeck forderte eine zielgerichtete Unterstützung für Investitionen, steuerliche Abschreibungen und für eine Übergangszeit einen niedrigeren Industriestrompreis./sk/DP/jha