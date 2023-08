DJ 1&1 schließt National-Roaming-Vertrag mit Vodafone

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Mobilfunkbetreiber 1&1 hat mit Vodafone einen Vorvertrag für eine langfristige, exklusive National-Roaming-Partnerschaft geschlossen. Beim "National Roaming" können 1&1-Kunden im Inland neben dem Netz ihres eigenen Anbieters das Vodafone-Netz nutzen. In dem bindenden Vorvertrag haben sich die beiden Unternehmen zum schnellstmöglichen Abschluss einer finalen Kooperation verpflichtet, wie 1&1 mitteilte. Vodafone werde Roaming-Leistungen in noch nicht vom neuen 1&1-Mobilfunknetz versorgten Gebieten bereitstellen und insbesondere Zugang zum 5G-Netz von Vodafone inklusive den Mobilfunkstandards 2G und 4G sowie künftige Mobilfunkstandards und -technologien gewähren.

Diese Leistungen sollen ein Jahr nach Abschluss der finalen Kooperation, spätestens jedoch am 1. Oktober 2024 zur Verfügung stehen. Die Kooperation läuft zunächst für fünf Jahre. 1&1 Mobilfunk werde das Recht haben, die Laufzeit zweimal um weitere fünf Jahre - also insgesamt um bis zu zehn Jahre - zu verlängern. An das Vertragsende schließt sich eine dreijährige Übergangszeit an.

Im Gegenzug erhält Vodafone eine Vergütung, die sich nach dem prozentual genutzten Anteil des Vodafone-Netzes durch 1&1-Kunden richtet. Bis National-Roaming-Versorgung durch Vodafone bereitsteht, werden 1&1-Kunden mit 4G Mobilfunktarifen zunächst von Telefonica versorgt. Ab dann können auf dem 1&1 Netz auch 5G Mobilfunktarife flächendeckend angeboten werden.

