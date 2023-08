DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Geywitz plant neues Anreizprogramm für Wohnungsbau - Bericht

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) will einem Bericht zufolge mit einem neuen Anreizprogramm den Wohnungsbau ankurbeln. Sie plane, die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für Neubauten ab dem kommenden Jahr und befristet bis Ende des Jahres 2030 massiv zu erweitern, berichtete das Nachrichtenportal The Pioneer unter Berufung auf einen Ergänzungsvorschlag der Bauministerin für das Wachstumschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner (FDP). Demnach sollen in den ersten vier Jahren jeweils 7 Prozent der Baukosten abgeschrieben werden können. Nach der aktuellen Regelung sind es 3 Prozent.

50Hertz geht von dauerhaft niedrigeren Strompreisen aus

Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz rechnet mit dauerhaft niedrigeren Strompreisen in wenigen Jahren. Schon heute sänken die Strombörsenpreise "gewaltig", sobald der Anteil der erneuerbaren Energien im 50Hertz-Netz auf mehr als 90 Prozent steige, sagte Unternehmenschef Stefan Kapferer der Neuen Osnabrücker Zeitung. Den Ausbau der Erneuerbaren voranzutreiben sei das beste Unterstützungsprogramm für die deutsche Industrie. Im Jahresdurchschnitt 2022 habe 50Hertz in jeder sechsten Stunde einen 100-Prozent-Anteil an erneuerbaren Energien in seinem Stromnetz erreicht. Das führt nach Angaben Kapferers zu Preisen "von 10 Cent oder weniger pro Kilowattstunde".

Grüne haben große Bedenken gegen geplante Aktienrente

Die Grünen haben große Bedenken gegen die von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geplante Aktienrente. Das Konzept "wirft nach dem aktuellen Stand zahlreiche gravierende finanzielle, beihilferechtliche, vor allem aber verfassungsrechtliche Fragen auf", heißt es in einer Analyse des Grünen-Rentenexperten Markus Kurth, aus der das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete. Deshalb sei es offen, ob das Vorhaben in der aktuell bekannten Form umgesetzt werden könne.

Ifo: 13,3 Prozent der Unternehmen in Deutschland nutzen KI

Künstliche Intelligenz (KI) wird in Deutschland derzeit von 13,3 Prozent der Unternehmen eingesetzt. Laut einer aktuellen Befragung des Ifo-Instituts im Auftrag des Hanseatic Blockchain Institute planen zudem 9,2 Prozent der Unternehmen sie zu nutzen. Weitere 36,7 Prozent aller befragten Firmen diskutieren über mögliche Anwendungsszenarien für KI-basierte Systeme, die große Datenmengen mit Hilfe von Algorithmen verarbeiten, um mit automatisierter Datenanalyse schnell Entscheidungen zu treffen.

DIHK fürchtet Nachteile für Deutschland wegen EU-Klimaambitionen

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat Nachbesserungen am neuen EU-Grenzausgleichsmechanismus CBAM gefordert, der im Oktober in Kraft treten soll. Die europäischen Klimaschutzambitionen dürften für die deutsche Wirtschaft nicht zum internationalen Wettbewerbsnachteil werden. "Für energieintensive Branchen sind möglichst weltweite einheitliche Wettbewerbsbedingungen nötig. CBAM geht zwar das Carbon-Leakage Problem für bestimmte Wirtschaftsbereiche an, belastet aber gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Exportwirtschaft auf den Weltmärkten", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier.

Russland vermeldet Start von Militärübungen in der Ostsee

Russland hat den Start von Militärübungen in der Ostsee verkündet. Das Manöver "Ocean Shield 2023" sei unter Beteiligung von mehr als 30 Kampf- und anderen Schiffen, 20 Unterstützungsschiffen, 30 Flugzeugen und rund 6000 Militärangehörigen gestartet, erklärte das russische Verteidigungsministerium. Das Ziel der Übungen sei die Überprüfung der "Fähigkeit der Militärflotte, Russlands nationale Interessen zu verteidigen".

Tunesischer Präsident entlässt Regierungschefin ohne Angabe von Gründen

Der tunesische Präsident Kais Saied hat Regierungschefin Najla Bouden ohne Angaben von Gründen entlassen. Saied habe "die Aufgaben" der ersten weiblichen Regierungschefin des nordafrikanischen Landes "beendet", erklärte die Präsidentschaft per Video und Pressemitteilung. Neuer Regierungschef ist demnach der bisherige Zentralbank-Vertreter Ahmed Hatschani, der dem Video zufolge bereit den Amtseid abgelegt hat. Das Land müsse "enorme Herausforderungen" überstehen, erklärte Saied demnach bei der Vereidigungszeremonie.

USA setzen weitere chinesische Unternehmen auf schwarze Liste

Die USA haben zwei weitere chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt und Einfuhren dieser Unternehmen verboten. Ihnen wird nach Angaben der US-Regierung vorgeworfen, zur Unterdrückung von Minderheiten wie der Uiguren beizutragen und Zwangsarbeit zu unterstützen. Die Maßnahme demonstriere das "unerschütterliche" Vorgehen der USA, Waren aus Zwangsarbeit vom eigenen Markt fernzuhalten, erklärte am Dienstag die Handelsbeauftragte der USA, Katherine Tai.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 28. Juli -3,0% auf 200,7 (Vorwoche: 206,9)

US/MBA Purchase Index Woche per 28. Juli -3,2% auf 154,1 (Vorwoche: 159,2)

US/MBA Refinance Index Woche per 28. Juli -2,5% auf 433,6 (Vorwoche: 444,5)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.