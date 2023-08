© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Krypto-ETFs könnten Handelsvolumen und Einnahmen der Kryptowährungsbörse Coinbase in die Höhe treiben. Canaccord Genuity hat das Kursziel der Aktie deshalb verdoppelt. Andere Analysten sind skeptischer.

Die Aktie der Kryptowährungsbörse Coinbase hat fast 50 Prozent Aufwärtspotenzial - zumindest, wenn es nach der kanadischen Investmentbank Canaccord Genuity geht. Am Dienstag verdoppelte die Bank ihr Kursziel von 70 US-Dollar auf 140 US-Dollar. Damit sieht sie die Aktie 49 Prozent über ihrem aktuellen Kurs von 94,15 US-Dollar. Coinbase bleibe zwar ein "Krypto-Blitzableiter", der Aktienkurs reagiert also, wenn in der Kryptowelt etwas passiert. "Das Unternehmen gewinnt aber an verschiedenen Fronten erheblich an Dynamik", argumentieren die Analysten.

Ein Grund für ihren Optimismus: Einige Vermögensverwalter, darunter Schwergewicht BlackRock, hatten im zweiten Quartal Anträge für börsengehandelte Krypto-Indexfonds (ETF) eingereicht. Coinbase habe mit einigen von ihnen Vereinbarungen abgeschlossen, wonach die Kryptobörse die Marktüberwachung übernehmen werde, erklären die Analysten. Dies unterstreiche deutlich das Vertrauen in Coinbase als zuverlässige Börse mit ausreichender Marktmacht, um eine effektive Überwachung zu gewährleisten. Bei einer Genehmigung der Krypto-ETFs könnten Handelsvolumen und damit Einnahmen von Coinbase deutlich steigen.

Zum anderen gibt es Zeichen für eine Entwarnung in Bezug auf die Klage der US-Börsenaufsicht SEC. Diese wirft Coinbase vor, gegen Wertpapiergesetze verstoßen zu haben. Kryptowährungen wie Solana, Cardano oder Polygon seien eigentlich Wertpapiere und hätten deshalb von Coinbase registriert werden müssen - womit es illegal war, ihren Kauf- und Verkauf zu ermöglichen. Nun hat die SEC eine ähnliche Klage gegen das Zahlungsnetzwerk Ripple aber verloren: Das Gericht entschied, dass Ripple durch den Verkauf seiner Kryptowährung an öffentlichen Börsen nicht gegen das Bundeswertpapiergesetz verstoßen habe. "Unserer Ansicht nach könnte dieses Urteil die SEC zu einer Abkehr von ihren extremen Positionen veranlassen", betonen die Analysten. Der Fall würde Coinbase helfen, seine Position zu verteidigen.

Nur wenige sind derzeit so optimistisch wie Canaccord Genuity. Laut Marketscreener empfiehlt die Mehrheit der Analysten, die Coinbase-Aktie zu halten, das mittlere Kursziel liegt mit 79,91 US-Dollar sogar deutlich unter dem aktuellen Kurs (94,15 US-Dollar). Vergangene Woche senkte etwa die Bank of America ihr Kursziel auf 49 US-Dollar und bestätigte damit ihre Verkaufsbewertung.

(sesch) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion