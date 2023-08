ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - In Russland sind erneut Kreiswehrersatzämter vor einer befürchteten neuen Mobilmachung für den Krieg in der Ukraine Ziele von Brandanschlägen geworden. In der Nähe von St. Petersburg griff ein 76-Jähriger in Wsewoloschsk eine solche Militäreinrichtung mit Molotow-Cocktails an, wie das Internetnachrichtenportal Fontanka.ru am Mittwoch berichtete. Ein im Internet veröffentlichtes Video zeigte den Angriff auf die Fassade und die geparkten Autos vor dem örtlichen Militärkommissariat.

Ein weiteres Online-Video zeigte eine Frau, die einen Brandsatz vor den Türen eines Kreiswehrersatzamtes in St. Petersburg selbst anzündet. In der Hauptstadt Moskau warf eine Frau am Dienstagabend einen Molotow-Cocktail auf ein Militärkommissariat. In Ischimbaj nahe der russisch-kasachischen Grenze zündete eine 18-Jährige die Tür einer Einberufungsstelle an. Und in der Nacht zum Mittwoch schleuderte ein Mann Medien zufolge in der Hafenstadt Nachodka in der fernöstlichen Region Primorje am japanischen Meer zwei Brandsätze in ein Militärgebäude.

Die Internetplattform Baza berichtete zudem über weitere versuchte Brandanschläge in Maikop und Stawropol im Kaukasus, in Sestrorezk bei St. Petersburg, in Moskau und in Wolgograd (früher Stalingrad). Dort wurde eine 82-Jährige, die als Kind den Zweiten Weltkrieg überlebte, bei dem Versuch festgenommen, in der Stadt ein Militärkommissariat mit Molotow-Cocktails anzuzünden. Schätzungen russischer Regierungsgegner zufolge gab es seit dem Kriegsbeginn über 130 Brandanschläge auf Regierungs- und Militärobjekte, davon 30 allein seit dem Wochenende.

Russland führt seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Seitdem hat es immer wieder Anschläge gegen Militärobjekte in Russland gegeben. Nach einer Mobilisierung von 300 000 Reservisten im September 2022 nahm die Zahl der Angriffe auf die Kreiswehrersatzämter stark zu. Aktuell gibt es Befürchtungen in der russischen Gesellschaft, dass eine neue Mobilmachung vorbereitet wird.