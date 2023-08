DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 3. August (vorläufige Fassung)

=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Juli *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1H *** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 1H *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1H (11:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 2Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 2Q (09:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1H *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q 07:15 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1H *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/BMW AG, ausführliches Ergebnis 2Q (10:00 PK) *** 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 2Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 3Q (11:00 PK) *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 2Q (08:30 PK) 07:30 DE/Cliq Digital AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1H 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1H 07:40 DE/Elringklinger AG, ausführliches Ergebnis 1H (13:00 PK) 07:40 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Ergebnis 1H *** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1H 07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 1H (09:00 PK) 08:00 DE/Süss Microtec SE, ausführliches Ergebnis 1H 08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 1H 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Ergebnis 1H 08:00 GB/Rolls-Royce plc, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Handelsbilanz Juni Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +16,0 Mrd Euro zuvor: +14,4 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Importe PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +1,7% gg Vm 08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 2Q 08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,2 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 47,4 1. Veröff.: 47,4 zuvor: 48,0 FR/Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,6 1. Veröff.: 46,6 zuvor: 47,2 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 52,0 1. Veröff.: 52,0 zuvor: 54,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,3 1. Veröff.: 48,3 zuvor: 50,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 51,1 1. Veröff.: 51,1 zuvor: 52,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,9 1. Veröff.: 48,9 zuvor: 49,9 10:00 DE/Präsident des Umweltbundesamtes (UBA), Messner, Vorstellung der Studie "Umweltbewusstsein in Deutschland 2022", Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 51,5 1. Veröff.: 51,5 zuvor: 53,7 *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juni Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-3,2% gg Vj zuvor: -1,9% gg Vm/-1,5% gg Vj 11:00 IT/EZB-Direktor Panetta, Rede bei Webinar "Getting disinflation right" der Universität Bocconi, Mailand 11:55 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 2Q 12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 2Q 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 5,25% zuvor: 5,00% *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 227.000 zuvor: 221.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +2,3% gg Vq 1. Quartal: -2,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +2,5% gg Vq 1. Quartal: +4,2% gg Vq 14:30 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Veranstaltung der Montgomery County Chamber of Commerce 15:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 2Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 52,4 1. Veröff.: 52,4 zuvor: 54,4 *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juni PROGNOSE: +2,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 53,3 Punkte zuvor: 53,9 Punkte *** 22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 2Q 22:02 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q 22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 2Q *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q *** - DE/Pkw-Neuzulassungen , Juli ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2023 08:35 ET (12:35 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.