DJ AUSBLICK/Beiersdorfs Consumer-Sparte setzt starken Trend fort

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Beiersdorf dürfte für das zweite Quartal zumindest im Consumer-Segment starke Zahlen vorlegen, getrieben durch Nivea und die Derma-Marken. Hingegen sollte die Klebstoffsparte Tesa weiterhin unter volatiler Nachfrage in den Automobil- und Elektronikbranchen gelitten haben. Die im April angehobenen Umsatzprognosen für das Gesamtjahr (Konzern/Consumer) dürften bestätigt werden.

Beiersdorf wird voraussichtlich am Donnerstag vorbörslich Umsatzzahlen zum zweiten Quartal, ansonsten überwiegend Ergebnisse zum ersten Halbjahr vorlegen. Was für Anleger wichtig wird:

QUARTAL - Nivea und die Derma-Hautpflege-Marken Eucerin und Aquaphor sollten sich im Zeitraum April bis Juni weiter gut entwickelt haben. Die Neupositionierung der Traditionsmarke Nivea im Premiumsegment in China dürfte sich hierbei mittelfristig positiv auswirken, Nivea trägt laut Einschätzung der Warburg-rund 65 Prozent zum Umsatz im Consumer-Segment bei. Hingegen dürfte die Nachfrage in der Sonnenschutzsparte zeitweise durch regional durchwachsene Witterung in Nordamerika und Europa getrübt worden sein. Länger für ihre Erholung wird die Luxusmarke La Prairie benötigen, die vorwiegend in Reiseshops verkauft wird. Sie leidet unter der konjunkturell bedingt immer noch schwachen Reiseaktivität in Asien und den USA, die die Erholung in China nicht ausgleichen kann. Bei Tesa, dem Hersteller von Klebstoffen und Dichtstoffen für die industrielle Anwendung in vielen Branchen, könnten die Einschätzungen eventuell noch einmal sinken.

GESAMTJAHR - Beiersdorf hat an Tempo zugelegt. Die im März veröffentlichte Prognose für das laufende Jahr hatte nur eine Halbwertzeit von fünf Wochen, bevor sie beim Umsatz auf Konzernebene und im größeren Segment Consumer angehoben wurde. Zwar hat CEO Vincent Warnery das Umsatzziel bei Consumer bereits als "konservativ" bezeichnet, es spricht aber viel dafür, die Prognose angesichts der anhaltend unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung weltweit zunächst zu bestätigen. Derzeit rechnet Beiersdorf im Konzern und im Segment Consumer mit organischem Umsatzplus im mittleren bis höheren einstelligen Bereich (also annähernd bei 5 bis 9 Prozent). Im Segment Tesa rechnet der Hamburger DAX-Konzern derzeit mit Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich (also bei 5 Prozent).

Bei der bereinigten EBIT-Umsatzrendite (EBIT-Marge) lautet die Unternehmensprognose derzeit auf Konzernebene leicht über Vorjahr (13,2 Prozent), im Segment Consumer 50 Basispunkte über Vorjahr (12,3 Prozent), bei Tesa leicht unter Vorjahr (16,7 Prozent).

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum ersten Halbjahr und für das Gesamtjahr 2023:

=== . PROG PROG PROG 1H 1H23 ggVj Zahl 1H22 Umsatz Konzern 4.894 +9% 6 4.476 EBIT vor Sondereffekten 764 +8% 5 710 Ergebnis je Aktie 2,44 +12% 3 2,18 Ergebnis je Aktie bereinigt 2,45 +10% 5 2,22 . PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj23 ggVj Zahl Gj22 Umsatz Konzern 9.414 +7% 19 8.799 -Consumer* 7.648 +7% 2 7.131 -Tesa* 1.659 -1% 2 1.668 Organisches Wachstum Konzern* 8,9 2 10,2 -Consumer* 10,3 2 10,5 -Tesa* 2,7 2 8,8 EBIT vor Sondereffekten 1.267 +9% 21 1.158 Ergebnis nach Steuern* 908 +18% 9 771 Ergebnis nach Steuern/Dritten 881 +17% 12 755 Ergebnis je Aktie 3,93 +18% 14 3,33 Ergebnis je Aktie bereinigt 3,97 +12% 23 3,56 Dividende je Aktie 0,75 +7% 21 0,70 ===

ERLÄUTERUNGEN:

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent

- Bilanzierung nach IFRS

- Quellen: Angaben des Unternehmens. Prognosen von S&P Global Intelligence und Factset (Factset-Prognosen mit * gekennzeichnet).

- ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

- das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

- alle Angaben ohne Gewähr

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2023 09:00 ET (13:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.